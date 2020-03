Taskmaster (Black Widow) di Tamashii Nations

Taskmaster è la nuovissima action figure di Tamashii Nations che uscirà prossimamente in vendita per la sua linea S.H. Figuarts. La figure è tratta dal nuovissimo film Marvel “Black Widow” in uscita a fine aprile in Italia e vedrà il personaggio in questione essere il villain principale del film, al momento non sappiamo ancora chi sarà l’attore sotto la maschera che lo interpreterà, visto la totale riservatezza della casa delle idee per evitare un grosso spoiler sulla sua identità. Tra queste tantissime figure da collezione suddivise in svariate macro-categorie, ci sono quelle dedicate ai supereroi apparsi nei film del Marvel Cinematic Universe.

L’action figure di Taskmaster sarà estremamente snodabile, realizzata in plastica o PVC, ed avrà un’altezza di 15 cm circa. Dentro la scatola troveremo svariate parti intercambiabili e come vediamo dalle foto saranno accessori tipo armi (un arco, una pistola, uno scudo e una spada) ma anche mani intercambiabili, un volto senza cappuccio ed occhiali. Tutto questo per poter ricreare le diverse scene del film che potremmo ammirare prossimamente al cinema.

Taskmaster è dipinto come un antieroe e utilizzato frequentemente come antagonista principale di supereroi come Ant-Man o Spider-Man. Il supercriminale mercenario ha l’abilità superumana di duplicare perfettamente i movimenti di chiunque anche avendoli visto una sola volta; proprio per questo motivo è stato spesso assoldato dal governo statunitense, da varie organizzazioni criminali e perfino dallo Shield.

Il costo della figure di Taskmaster sarà di 6.800 Yen ed uscirà nel mese di giugno 2020 in Giappone.

Al momento dell’apertura dei preordini non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.