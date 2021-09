Blades in the Dark: il celebre gioco di ruolo diventa una serie tv

Warp Films sta lavorando a uno show televisivo basato su Blades in the Dark e la conferma è arrivata direttamente da John Harper (l’autore del gioco di ruolo) tramite Twitter. Inizialmente il sito ScreenDaily aveva dato una notizia che riguardava una nuova partnership tra la società di produzione cinematografica Warp Films e la Anton, un’altra società di produzione e finanziamento.

Successivamente Harper ha deciso di creare un account Twitter ufficiale di Blades in the Dark, confermando lo sviluppo di una serie tv e promettendo la condivisione di nuove notizie sulla produzione.

Blades in the Dark is being developed for television! I'm thrilled to finally share this news with you all. The people at @WarpFilms are amazing — I'm so excited to work with them to bring the world of Blades to life on screen.https://t.co/ifnz2C3TJg — John Harper (@john_harper) August 31, 2021

Blades in the Dark: un gioco di ruolo di grande successo

Per chi non lo sapesse, Blades in the Dark (che potete acquistare su Amazon) è un popolare gioco di ruolo i cui protagonisti sono ladri e farabutti che cercano di guadagnarsi da vivere in una città industriale che pullula di entità paranormali e macabri misteri. La storia, quindi, mescola in maniera decisamente originale e intrigante l’occulto con la criminalità di strada e la fantasia con l’urbanistica delle grandi metropoli incentrate sullo sviluppo industriale massiccio.

Blades in the Dark mette al primo posto la storia e questa, attraverso un’ottima narrazione, permette di creare un ottimo equilibrio tra scelte e conseguenze. I personaggi interpretati dai giocatori vengono coinvolti in conflitti con bande rivali e famiglie nobili o organizzazioni criminali e corporazioni. Il gioco si è fatto strada tramite un crowdfunding di successo su Kickstarter nel 2015 e da allora è cresciuto in modo significativo.

Dettagli sulla serie Tv

Per quanto riguarda, invece, la serie televisiva i dettagli sono ancora in alto mare. Attualmente si sa soltanto che la produzione e la gestione spetterà unicamente a Warp Films, mentre la Anton darà solo un sostentamento economico. In concomitanza con questa iniziativa, Warp Films ha reso noto di aver promosso Kasheina Vencatasawmy a capo dello sviluppo. Inoltre, Soph Webberly lavorerà come assistente allo sviluppo regionale e Gwen Gorst è passata dal suo ruolo di produttrice senior di sviluppo a produttrice esecutiva.

Gorst è una delle principali esponenti dell’azienda anche perché sta sviluppando progetti con il regista e co-creatore di Everybody’s Talking About Jamie Jonathan Butterell. Saranno sempre loro a capo della produzione della serie su Blades in the Dark? Al momento non c’è nessuna conferma, non ci resta che attendere ulteriori novità ufficiali.