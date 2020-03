Bleach: la conferenza per il 20° Anniversario in diretta streaming

Tite Kubo avrebbe dovuto presentare il suo nuovo lavoro e il progetto per festeggiare i 20 anni di Bleach durante l’AnimeJapan 2020, cancellato a causa delle misure sanitarie di contrasto alla diffusione del Coronavirus, con una conferenza dall’eloquente titolo “ Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Work Presentation“.

Il dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump, la storica rivista su cui il manga venne serializzato dal 2001 al 2016 per 686 capitoli settimanali che la casa editrice Shūeisha ha poi raccolto in 74 volumi tankōbon, ha rivelato oggi attraverso un post sul suo account twitter ufficiale che questi progetti verranno svelati il prossimo 21 marzo in una conferenza trasmessa attraverso una diretta streaming sui canali YouTube ufficiali giapponesi e americani di Shonen Jump a partire dalle 09.45 ovvero le 01.45 italiane.

Alla conferenza originale avrebbero dovuto partecipare oltre allo stesso Tite Kubo anche i doppiatori Masakazu Morita (Ichigo Kurosaki), Fumiko Orikasa (Rukia Kuchiki) e Ryotaro Okiayu (Byakuya Kuchiki), il direttore editoriale di Weekly Shonen Jump Hiroyuki Nakano e il comico Yoshiyuki Hirai.

Bleach è edito nel nostro paese da Planet Manga che ha prodotto due edizioni ed ha ispirato fra le altre cose una lunga serie animata da oltre 300 episodi, spettacoli teatrali, videogames, light novel e addirittura un film dal vivo targato Netflix. Ha venduto in Giappone oltre 82 milioni di copie e ha vinto nel 2005 il prestigioso premio Shogakukan.

Per chi non conoscesse lo conoscesse, Bleach narra le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Tite Kubo invece ha recentemente curato il character design del videogame Project Sakura Wars.