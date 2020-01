Bloodshot: il nuovo trailer del film con Vin Diesel

Warner Bros Italia ci ha fornito in esclusiva il nuovo trailer internazionale doppiato in italiano di Bloodshot, adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto Valiant Entertainment, con protagonista Vin Diesel.

Bloodshot è un super soldato potenziato dalla nanotecnologia grazie all’infusione di nel suo sistema vascolare di potentissime nanomacchine, in grado di potenziarlo fisicamente e fornirgli abilità di rigenerazione. Il personaggio è stato creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton ed ha avuto due incarnazioni: Angelo Mortalli (fino al 1996) e Raymond Garrison.

Il film in uscita Vedrà Vin Diesel nei panni di Ray Garrison, riportato in vita dalla RST Corporation come super soldato ed impiegato come arma per delle missioni segrete. La RTS lo doterà di uno straordinario potenziamento fisico, ma per tenere sotto controllo Ray la compagnia manipolerà la sua mente e prenderà il controllo della sua memoria. Starà a Ray cercare di capire cosa è reale e cosa no e liberarsi dal controllo della RST Corporation.

Di seguito vi proponiamo il nuovo trailer internazionale di Bloodshot in esclusiva su Cultura Pop.

Nel trailer possiamo vedere alcuni dettagli sulla genesi del personaggio ed avere qualche informazione sulle vicende che faranno da sfondo alla pellicola, compresi alcuni gli antagonisti che Vin Diesel dovrà affrontare. L’affinità con le pellicole di Fast & Furios (i cui produttori si sono occupati anche di questo film) è sicuramente visibile e da quanto possiamo apprendere dal minuto di trailer il film spingerà sull’acceleratore dell’azione e delle scene adrenaliniche.

Bloodshot uscirà nelle sale italiane durante il 2020 ed il film sarà diretto da David Wilson, nel cast oltre a Vin Diesel troveremo Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce, Lamorne Morris, Talulah Riley, Alex Hernandez e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Sinossi ufficiale

Basato sull’omonimo fumetto bestseller, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.