Dopo tanta attesa da parte dei fan, in questi giorni sono stato svelati il trailer e la locandina dell’adattamento anime del manga Blue Giant di Shinichi Ishizuka. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta!

Blue Giant diventa un anime

In nuovo anime di Blue Giant sarà direttamente ispirato all’opera originale di Shinichi Ishizuka, che lanciò il primo volume sul mercato nel recente 2016 per poi concludere l’avventura nei primi mesi del 2020, con un totale di 10 volumi all’attivo.

Blue Giant anime

Di seguito condividiamo con voi la sinossi dell’opera:

Miyamoto Dai, uno studente con una passione per il basket, cambia la sua vita la prima volta che vede un’esibizione jazz dal vivo. L’incredibile musica colpisce una corda nel profondo di lui, e decide subito di dedicarsi al sassofono. Non ha abilità, nessuna formazione formale e non ha idea di cosa stia affrontando, ma la sua ossessione lo spinge a suonare quello strumento giorno dopo giorno. Basterà la passione per diventare il giocatore dei suoi sogni?

Nell’attesa del suo debutto, ecco il trailer ufficiale dell’anime Blue Giant.

La produzione

Alla direzione del lungometraggio di Blue Giant troviamo Yūichi Takahashi con Toshiyuki Komaru, Takao Maki nei ruoli di animatori principali. Il direttore artistico è Satoru Hirayanagi mentre Takao Maki, Natsuki Yokoyama sono i prop designer e Yoshinori Horikawa è Color Key Artist al fianco del direttore della fotografia Kasumi Tōgō. Tutta la parte legata alla CGI è invece a cura di Masato Takahashi. Per quanto riguarda le musiche, il pianista Hiromi Uehara ha composto la musica originale che esegue il trio jazz all’interno del film, l’artista suonerà anche il piano per il personaggio di Yukinori Sawabe.

Data di uscita

Blue Giant farà il suo debutto in Giappone il 17 febbraio 2023. Nell’attesa della uscita vi informiamo che su Amazon sono disponibili per l’acquisto i volumi dell’opera firmati Shinichi Ishizuka editi per il mercato italiano dalla casa editrice J-Pop Manga.