Boichi (Dr. Stone, Sun Ken Rock) disegnerà il manga su Ace (One Piece)

Continuano le anticipazioni provenienti da One Piece Magazine 9 che, dopo aver rivelato l’arrivo di un light novel dedicato a Nico Robin – cliccate QUI per i dettagli, ci informa che Boichi, apprezzatissimo disegnatore di Dr. Stone e Sun Ken Rock, disegnerà l’adattamento manga del light novel con protagonista Ace.

Il light novel originale era composto da due volumi e fu realizzato, sotto supervisione del creatore di One Piece Eiichiro Oda, da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) e pubblicato nei primi tre numeri di One Piece Magazine usciti fra il 2017 e il 2018.

L’adattamento manga si intitolerà La Rinascita di Ace Pugno di Fuoco e verrà pubblicato sempre su One Piece Magazine a partire dal numero 10 previsto in Giappone nel corso della prossima estate. Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion) realizzerà gli storyboard.

Ricordiamo che lo scorso anno sempre Boichi aveva realizzato un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani).

In One Piece Magazine 9, disponibile da ieri in Giappone, è allegato un nuovo poster poster WANTED aggiornato di Tony Tony Chopper e un’intervista inedita ai character design di One Piece condatta, a Kohei Horikoshi, l’autore di My Hero Academia, e a Demizu Posuka, l’artista di The Promised Neverland.

Pochi giorni fa Edizioni Star Comics ha annunciato proprio la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli.

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.