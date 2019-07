Bond 25: Lashana Lynch sarà l’agente segreto 007?

Tutti erano ormai certi che sarebbe stato Daniel Craig ad essere protagonista assoluto, vestendo i panni dell'agente segreto 007 nel prossimo film Bond 25.

Tutti erano ormai certi che sarebbe stato Daniel Craig ad essere protagonista assoluto, vestendo i panni dell’agente segreto 007 ormai in pensione, nel prossimo film Bond 25. Nelle ultime ore, però, stanno circolando alcuni rumors sull’arrivo di un altro agente segreto, molto speciale. Secondo le ultime voci di corridoio,ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Infatti, a quanto pare, potrebbe essere Lashana Lynch a vestire i panni di un’agente segreto 007.

Ebbene si, l’affascinante attrice di colore che abbiamo visto in Captain Marvel potrebbe essere, insieme a Daniel Craig, la protagonista del nuovo capitolo dedicato alla saga di 007. Dunque, mentre il caro vecchio James Bond si gode la sua vita tranquilla in Giamaica, potrebbe subentrare Lashana Lynch e prendere il suo posto come agente segreto 007. Infatti, alcune fonti avrebbero confermato quanto segue:

“C’è una scena chiave all’inizio del film in cui M (Ralph Fiennes) dice «Puoi entrare, 007», e arriva Lashana, che è nera, bellissima ed è una donna”.

Quindi, sarà veramente così? Sarà una donna a prendere il posto di James Bond nel ruolo di agente segreto 007? Ricordiamo che faranno parte del cast di Bond 25 attori del calibro di Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris e Christoph Waltz. Le riprese del nuovo capitolo della saga si terranno in Inghilterra e in Italia, precisamente a Matera nonché Capitale europea della cultura 2019, ma anche in altre parti del nostro paese. Il film diretto da Cary Joji Fukunaga uscirà nelle sale cinematografiche a partire da aprile 2020.

Dunque, se le voci di corridoio fossero vere, cosa ne pensate dell’attrice Lashana Lynch nei panni del nuovo personaggio? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.