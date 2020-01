Bounty Law: la serie tv sarà diretta da Quentin Tarantino

C’era una volta a… Hollywood ha fatto tornare in auge il nome di Quentin Tarantino confermandolo nell’Olimpo dei più grandi registi di sempre, ma proprio durante la campagna pubblicitaria del film ha iniziato ad aleggiare nell’aria il nome di Bounty Law, una serie spin-off del film riguardante proprio la finta serie tv vista nel film. Quella volta, dopo incessanti rumor e leak, Tarantino annunciò di aver scritto già cinque episodi della serie western, ma recentemente, durante un’intervista con Deadline, il regista candidato agli Oscar ha rivelato ulteriori novità riguardanti il nuovo progetto.

Innanzitutto Tarantino ha confermato la volontà di voler realizzare la serie che vede come protagonista Jake Cahill, interpretato da Rick Dalton storicamente e da Leonardo DiCaprio in C’era una volta a… Hollywood:

“Lo voglio fare assolutamente, ma mi ci vorrà almeno un anno e mezzo. Lo show è già stato introdotto in C’era una volta a… Hollywood, ma non lo considero una parte vera e propria del film”.

Successivamente ha spiegato che l’ispirazione per la realizzazione della serie tv gli è venuta guardando vecchie serie western come Wanted: Dead or Alive, The Rifleman e Tales of Wells Fargo:

“Mi piacevano anche prima, ma per preparare C’era una volta a… Hollywood mi sono appassionato ancora di più a quei telefilm. Guardi quelle puntate e pensi: c’è una densità narrativa altissima, in 22 minuti appena. Perciò mi sono chiesto: sarei in grado di farlo anch’io? Ho finito per scrivere cinque episodi da mezz’ora ciascuno. E sarò io a dirigerli tutti”.

In conclusione, secondo le parole del regista Quentin Tarantino, la serie non dovrebbe arrivare prima del 2022. Mancano ancora molte informazioni, tra cui la più importante riguardante il cast: non si sa se Tarantino riuscirà a convincere o meno Leonardo DiCaprio a prendere parte alla sua prima serie Tv e vestire nuovamente i panni di Jake Cahill. Tarantino, al contrario, è alquanto abituato a dirigere serie Tv. Nel 1995 ha diretto il primo episodio di E.R. – Medici in prima linea mentre nel 2005 è stato lo sceneggiatore e regista del doppio episodio di CSI – Scena del crimine.