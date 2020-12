Brian M. Bendis è il nuovo scrittore di Justice League?

DC sta lentamente mostrando quello che ci attende alla fine dell’evento DC Future State in attesa di ufficializzare il rilancio con le uscite previste per marzo che dovrebbero arrivare nel tardi pomeriggio di domani. Intanto dopo ben due anni alle redini di Superman e Action Comics e un ruolo sostanzialmente marginale proprio nell’evento DC Future State, torna a galla il nome di Brian M. Bendis.

Il veterano scrittore ieri ha mostrato questa immagine di David Marquez sul suo profilo instagram:

Immediatamente l’immagine ha scatenato le speculazioni sulla possibilità che The Great One prenda le redini di Justice League. La line-up degli eroi mostrati farebbe pensare proprio a questo prestigioso incarico tuttavia la presenza fra le silhouette di Naomi, l’eroina creata per l’etichetta Wonder Comics di cui effettivamente si sta aspettando una Stagione 2 dopo la prima uscita nel 2018.

Che sia questo il caso? Dovremo attendere ancora qualche ora prima di avere la conferma ufficiale.

Ricordiamo che pochi giorni fa era stata ufficialmente annunciata l’adattamento televisivo del personaggio da parte di Ava DuVernay per The CW.

Chi è Naomi, l’eroina creata da Brian M. Bendis?

Naomi è stato unp dei primi personaggio creati nel 2018 da Brian M. Bendis, insieme a David F. Walker e Jamal Campbell, appena arrivato in DC per la linea Wonder Comics. È stata protagonista di una miniserie di 6 numeri ed poi comparsa in Superman e Young Justice.

La serie verrà riproposta a gennaio in volume da Panini DC Italia.

Al momento del lancio Bendis fece notare come uno degli aspetti che differenzia Naomi dagli altri eroi DC è il fatto che le sue avventure sono ambientate in una piccola cittadina, reale, a differenza delle grandi città fittizie dell’Universo DC come Metropolis, Gotham, Metropolis, Gotham, Star City o Coast City.

Ricordiamo che per The CW si sta anche sviluppando una nuova serie tv con protagonista la Wonder Girl brasiliana Yara Flor.