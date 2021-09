BRICK MANIA. Costruiamo insieme il set della FIAT 500 azzurra.

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo il set che se fosse un film potremmo intitolare “lo strano caso della FIAT 500 azzurra” (ve ne parliamo in questo nostro articolo), ovvero il set prodotto nell’ambito di un progetto pilota che LEGO ha voluto testare sul mercato UK/Irlanda. Pronti a divertirci di nuovo insieme?

BRICK MANIA – puntata del 15/09/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Creator Expert #77942 Fiat 500 Baby Blue Collectable Model che, insieme ad altri due, costituisce un primo test per LEGO di proporre ai propri clienti ed appassionati la possibilità di scegliere la variante di colore o la configurazione preferita di un determinato set. Vediamo insieme di che set si tratta in attesa di costruirlo!

LEGO Creator Expert #77942 Fiat 500 Baby Blue Collectable Model

Il set è del tutto identico al predecessore, fatto salvo per il colore che da “giallino” passa ad “azzurro”, colore quest’ultimo che sul sito zavvi.com è indicato come “baby blue”. Si tratta di una ristampa al 100% del set LEGO Creator Expert #10271 Fiat 500 (» Clicca qui per acquistare il set originale):

» Clicca qui per acquistare il set su ZAVVI

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti