LEGO, Zavvi e lo “strano caso” della FIAT 500 azzurra

Lo scorso 1° settembre, LEGO ha annunciato l’avvio di un progetto pilota per, citando testualmente (al netto della traduzione) “aiutarci a capire meglio cosa si aspettano di trovare i nostri fan nel nostro catalogo e dove preferiscono acquistare prodotti nuovi o esclusivi”. Limitatamente all’area UK e Irlanda quindi, LEGO ha prodotto alcune varianti di set preesistenti, affidando la vendita di ciascuna variante ad un solo ed unico partner: Tesco, Smyths (due rivenditori “fisici” molto frequentati in quei territori) e zavvi.com, l’unico sito e-commerce a “beneficiare” del progetto pilota.

La FIAT 500 Azzurra.

Era il febbraio 2020 quando negli spazi dello spazio MRF Mirafiori di Torino fu presentata da Federica Masolin e Fabio Tavelli della redazione di Sky Sport la FIAT 500 del set LEGO Creator Expert #10271 (» Clicca qui per acquistare il set):

Ai fini del progetto pilota, il set è stato “ristampato” in una variante di colore azzurro chiaro, “reimmatricolato” con codice LEGO Creator Expert #77942 e posto in vendita esclusivamente sul sito zavvi.com; aggiungete l’esclusività geografica (solo UK/Irlanda) a quella della metodologia di acquisto (si trova solo su Zavvi) e potrete facilmente immaginare come il set sia andato letteralmente a ruba. Un boccone troppo ghiotto per collezionisti e venditori del mercato secondario: già nel pomeriggio del primo giorni di messa in vendita il prodotto è andato esaurito.

E’ notizia di ieri che il set sia tornato disponibile in pre-ordine (» Clicca qui per acquistare il set), con consegna a partire dal 30 novembre prossimo, nell’area UK/GBP British pound del sito di Zavvi. La si trova quindi solo su zavvi.com: se il vostro browser dovesse ostinatamente portarvi su zavvi.it, avrete due possibili alternative. La prima è quella di aprire una finestra per la navigazione in incognito e rimanere su zavvi.com qualora la homepage dovesse “proporvi” di passare a quella di zavvi.it per gli acquisti dall’Italia e in Euro. La seconda è quella di cancellare i cookie.

Il set “alternativo”.

Il set è del tutto identico al predecessore, fatto salvo per il colore che da “giallino” passa ad “azzurro”, colore quest’ultimo che sul sito zavvi.com è indicato come “baby blue”. Il nome per esteso del prodotto, così come pubblicato sul sito zavvi.com è LEGO Creator Expert #77942 Fiat 500 Baby Blue Collectable Model (» Clicca qui per acquistare il set):

Il set è in pre-ordine, quindi preparatevi nel caso ad una lunga attesa: le spedizioni inizieranno il prossimo 30 novembre. Nonostante la Brexit, il set che abbiamo acquistato il 1° settembre ci è stato recapitato senza dazi doganali o altre tasse aggiuntive.

Dedicheremo la puntata di oggi di BRICK MANIA (l’appuntamento settimanale in diretta sul nostro canale Twitch durante il quale costruiamo un set insieme a chi ci segue) alla costruzione di questo set, confrontandolo poi con la versione originale in “giallino” e a quella rossa di Felix Stiessen (saabfan su LEGO Ideas, l’autore del set LEGO Ideas #21309 Saturn V Apollo LEGO NASA, recentemente “ristampato” con codice 92176, come spiegato in questo nostro articolo) e Gabriele Zannotta che venne pubblicata sulla piattaforma LEGO Ideas.