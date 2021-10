BRICK MANIA. Costruiamo insieme il nuovo set Creator Expert Pickup vintage

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Creator Expert #10290 Pickup, l’ultima aggiunta alla linea LEGO Classic Car e che va ad unirsi ai recenti LEGO Creator Expert #10279 Camper van Volkswagen T2, LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911 (Cabrio & Targa), LEGO Creator Expert #10271 & #77942 FIAT 500 (gialla & azzurra) etc. Pronti a divertirci insieme?

BRICK MANIA – puntata del 13/10/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme il set LEGO Creator Expert #10290 Pickup (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

LEGO Creator Expert #10290 Pickup

l set riproduce le tipiche linee dei pickup “da lavoro” dalle linee arrotondate tipiche di quel tipo di veicoli degli anni ‘50. Tra i dettagli inclusi nel set troviamo lo stile stepside, gli sportelli apribili, il portello di chiusura del vano di carico ribaltabile e le due sponde di carico ad effetto legno rimuovibili. Lo sterzo è funzionante e il cofano motore si può aprire per poter apprezzare la riproduzione del motore V8 flathead, “testa piatta” in italiano, chiamato così perché il motore non utilizzava ancora la tecnologia delle valvole in testa e quindi sulle due testate del V8 erano presenti solo le camere di scoppio, senza altre componenti o altri dispositivi a parte le candele. Prezzo: € 129,99

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

