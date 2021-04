Bridgerton rinnovato fino alla quarta stagione

Netflix ha rinnovato Bridgerton per le stagioni 3 e 4, mentre e’ ancora in corso la produzione della seconda.

La Netflix Vice President of Global TV Bela Bajaria ha dichiarato che il team creativo, guidato da Shonda Rhimes, conosceva molto bene il materiale originale e ha prodotto una bellissima serie, emozionante e romantica per tutti gli iscritti alla piattaforma. Ha poi continuato dicendo che hanno alcuni piani entusiasmanti per il futuro e che il pubblico continuerà ad emozionarsi per lo show, dal momento che stanno pensando di portarlo avanti per molto tempo.

Ciascuno dei romanzi di Bridgerton di Julia Quinn si concentra su un membro diverso della famiglia protagonista. La prima stagione dell’adattamento Netflix è incentrata sulla sorella maggiore Daphne Bridgerton e la sua storia d’amore con il duca di Hastings Simon Bassett, mentre la seconda stagione si occuperà di Anthony Bridgerton e della sua ricerca di una viscontessa. Anche se Regé-Jean Page sarà assente, Phoebe Dynevor, invece, rimarrà nello show.

Nel cast di Bridgerton sono presenti Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Ruby Barker, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Luke Newton, Ruth Gemmell, Polly Walker, Charithra Chandran, Rupert Young, Julie Andrews, Shelley Conn e Calam Lynch.

La seconda stagione dello show e’ attualmente in produzione e non ha ancora ricevuto una data d’uscita.

Come detto nell'articolo, Bridgerton e' tratto da una serie di libri scritti da Julia Quinn e sono stati tradotti in 29 lingue oltre ad essere apparsi nella lista dei best seller letterari stilata dal New York Times per ben 19 volte.