Bruno Bucciarati (JoJo)- Banpresto Q Posket: la recensione

Direttamente dall’iconico universo di JoJo, andiamo ad analizzare e scoprire la figure realizzata da Banpresto dedicata al personaggio di Bruno Bucciarati, tratto dalla quinta stagione de “Le Bizzarre Avventure di JoJo” con il sottotitolo di Vento Aureo. Questa saga a fumetti è ambientata completamente in Italia ed il protagonista principale è un ragazzo di nome Giovanna Giorno e racconterà le sue avventure per detronizzare il boss di una nota organizzazione mafiosa dal nome Passione.

Il personaggio

Bruno Bucciarati è uno dei personaggi principali della 5° stagione di JoJo, ha una corporatura magra e porta i capelli lunghi fino al mento con la frangia che gli copre completamente la fronte. Il suo abbigliamento tipico è un abito bianco coperto da dei simboli neri, ha delle cerniere in dei punti casuali dell’abito per alludere allo stand “Sticky Fingers” in suo possesso e porta la parte frontale della giacca superiore aperta proprio come il suo amico Giorno. Lo stand di Bucciarati oltre a possedere un’ottima forza di attacco e difesa durante il combattimento, ha il potere di creare delle cerniere su qualsiasi tipo di oggetto o persona permettendo di trascinare qualsiasi cosa all’interno del suo varco compreso il suo stesso portatore.

La confezione

La confezione del prodotto è realizzata in patina lucida in cartoncino, nella parte frontale possiamo vedere una foto a 3/4 del prodotto e alla linea di cui appartiene. Su uno dei lati possiamo vedere la statua girata di schiena sempre a 3/4, nell’altro angolo ci informano che questa rappresentazione può essere trovata in due diverse versioni: la versione A che sarà oggetto della nostra recensioni e la versione B che cambierà dalla precedente unicamente per una tonalità di colori differente di capelli. Nella parte posteriore della scatola è invece presente un’ulteriore foto del protagonista in una diversa angolazione a mezzo busto. All’interno, troveremo il prodotto diviso in 3 parti (testa, corpo e basetta) protetto da delle buste di plastica e del cartoncino.

Il prodotto

La statica di Bruno Bucciarati è realizzata completamente in plastica come da tradizione di Banpresto e composta da 3 pezzi: il corpo principale è un unico pezzo su cui andrà fissata la testa e una basetta dove tramite dei perni si potrà fissare la statua con i piedi. Una volta analizzata la pittura e i dettagli non ci possiamo che ritenere soddisfatti, tutto è stato rappresentato nei minimi dettagli, la cura con cui sono state realizzate le cerniere è davvero impressionante e il colore dorato rende benissimo l’idea. Le pieghe dei vestiti sono state messe in risalto in modo supremo e l’apertura della parte frontale della giacca con la parte in pizzo è realizzata ottimamente. In questo caso l’aspetto del volto viene molto alterato dalle sembianze infantili, non rispecchiando la vera essenza del volto del personaggio, tuttavia nel complesso è realizzato molto bene, i capelli sono tutti in rilievo e la treccia in mezzo alla testa è stata curata nel dettaglio.

Conclusioni

Bruno Bucciarati in questa versione deformed è un prodotto sicuramente dedicato ai veri appassionati della serie JOJO che cercano figure nuove dei loro personaggi preferiti che si discostino alle classiche rappresentazioni dei personaggi normalmente reperibili sul mercato. Se siete alla ricerca di un modello nuovo, fresco e diverso dalle rappresentazioni “iper realistiche” classiche sicuramente questo è un prodotto che può fare al caso vostro, perfetto da associare in esposizione ad una figure del personaggio più classica.