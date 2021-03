BRZRKR: Keanu Reeves al lavoro per l’adattamento Netflix

Keanu Reeves alla conquista di Netflix. La star di Matrix e John Wick ha sottoscritto un accordo con la piattaforma di streaming per realizzare un adattamento di BRZRKR, fumetto di cui è autore. L’accordo stipulato da Netflix e Reeves prevederà la realizzazione di un anime e di un film live-action in cui ci sarà la partecipazione diretta dell’attore/autore.

BRZRKR è la prima opera fumettistica di Reeves e racconta in toni brutali la saga di un guerriero immortale attraverso le diverse ere. La serie a fumetti, pubblicata da Boom! Studios, oltre al già citato Reeves ha visto il coinvolgimento di Matt Kindt (DC, Vertigo), che ha affiancato Reeves alla sceneggiatura, e Ron Garney (Marvel) ai disegni.

La pubblicazione del fumetto da parte di Boom! Studios è stata possibile in seguito ad una fortunata campagna crowdfunding su Kickstarter. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale della serie:

BRZRKR è una saga epica e brutale sulla vita di un guerriero immortale di 80.000 anni, costantemente in lotta attraverso i secoli. L’uomo conosciuto solo come B è mezzo mortale e mezzo dio ed è stato maledetto e costretto a un’esistenza di violenza… fino al punto di sacrificare la sua sanità mentale. Dopo aver vagato per la terra per secoli, B potrebbe aver finalmente trovato un rifugio. B metterà a disposizione le sue capacità per lavorare per il governo degli Stati Uniti, combattendo le battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro. In cambio a B sarà concessa l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue… e come porvi fine.

I piani di Netflix, confermati da un tweet, per questa nuova Proprietà Intellettuale prevederanno la produzione del film con attori e in seguito una serie anime. La partecipazione di Reeves lo vedrà coinvolto, ovviamente, nei panni del personaggio protagonista in entrambe le produzioni.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ — NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021

“Notizie entusiasmanti! Netflix sta sviluppando un film live-action e una serie anime sequel basata su BRZRKR di Keanu Reeves, una saga brutalmente epica sugli 80.000 anni di lotta di un guerriero immortale attraverso i secoli. Reeves produrrà e reciterà nel film e darà voce all’anime “

Al momento Netflix e Reeves non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni, tuttavia nell’approcciarsi a questi nuovi Originals, e in particolare per quel che riguarda la serie anime, Netflix esplorerà diversi elementi della storia, lasciando intendere che ci sarà un certo grado di approfondimento per i personaggi e l’ambientazione di BRZRKR.