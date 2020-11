Canali di Amazon Prime Video: periodi di prova gratuiti e contenuti top

I nuovi Canali di Amazon Prime Video sono arrivati portando con sè diverse novità, grandi titoli e periodi di prova gratuiti per chiunque volesse “dare un’occhiata” prima di sottoscrivere un abbonamento. Ecco in cosa consistono i periodi di prova e quali sono i contenuti del momento cui è possibile accedere attraverso i Canali.

Starzplay

Prova gratuita di 30 giorni

Tra i Canali di Amazon Prime Video troviamo Starzplay, attraverso cui è possibile accedere ai migliori titoli internazionali e alle serie originali STARZ. Il celebre canale televisivo statunitense sbarca su Prime Video e mette a disposizione alcuni dei suoi più bei titoli lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti. I contenuti top del momento su Starzplay sono:

The Act: la storia di Gypsy Blanchard , una ragazza che subisce l’affetto tossico della madre, fino a giungere all’omicidio. Una serie TV basata su una storia realmente accaduta in Missouri nel 2015;

, una ragazza che subisce l’affetto tossico della madre, fino a giungere all’omicidio. Una serie TV basata su in Missouri nel 2015; Power Book II: Ghost: il sequel di Power, che vede il giovane Tariq St. Patrick cercare di districare la matassa intricata che è diventata la sua vita dopo la morte del padre, mentre precipita nel pericoloso mondo della droga ;

cercare di districare la matassa intricata che è diventata la sua vita dopo la morte del padre, mentre precipita nel pericoloso ; The Spanish Princess: una mini-serie TV di genere storico , in cui la protagonista è la principessa Caterina D’Aragona . Giunta in Inghilterra come promessa sposa dell’erede al trono Arturo, dovrà lottare per farsi accettare dai nuovi sudditi inglesi;

, in cui la protagonista è la . Giunta in Inghilterra come promessa sposa dell’erede al trono Arturo, dovrà lottare per farsi accettare dai nuovi sudditi inglesi; Normal People: la storia di Marianne Sheridan e Connell Waldron attraverso la loro relazione, durante gli ultimi anni del liceo fino a quelli trascorsi al college;

e attraverso la loro relazione, durante gli ultimi anni del liceo fino a quelli trascorsi al college; Channel Zero: la terrificante serie TV antologica basata su alcuni racconti creepypasta che metteranno i brividi a chiunque oserà guardarli.

Starzplay mette a disposizione un periodo di prova gratuito di 30 giorni, in cui sarà possibile sfogliare l’ampio catalogo di titoli presenti tra cui vi sono anche classici come Red Dragon, Dracula di Bram Stoker, Gattaca, Le Iene, Orgoglio e Pregiudizio e Django. Dopo il periodo di uso gratuito, è possibile accedere a Starzplay a 4,99 €/mese.

Per accedere alla prova gratuita di Starzplay, è possibile utilizzare questo link.

Infinity Selection

Prova gratuita di 7 giorni

Come suggerisce già il nome, il Canale offre una vasta selezione di titoli, dal grande cinema italiano e internazionale. Dal sodalizio tra Infinity e Amazon Prime Video nasce così Infinity Selection, che mette a disposizione dei propri abbonati un catalogo di grandi titoli suddivisi per categorie:

Horror : The Conjuring – L’Evocazione, IT – Capitolo Due, Blair Witch, L’Esorcista e tanti altri;

: The Conjuring – L’Evocazione, IT – Capitolo Due, Blair Witch, L’Esorcista e tanti altri; Commedia : The Nice Guys, Quasi Amici, Una Notte da Leoni, Insospettabili Sospetti, Nonno Scatenato, oltre ad un’ampia selezione di commedie italiane ;

: The Nice Guys, Quasi Amici, Una Notte da Leoni, Insospettabili Sospetti, Nonno Scatenato, oltre ad un’ampia selezione di ; Drammatici : Eyes Wide Shut, This Must Be The Place, Mystic River, Gran Torino, Il Grande Gatsby, Youth e numerosi altri titoli;

: Eyes Wide Shut, This Must Be The Place, Mystic River, Gran Torino, Il Grande Gatsby, Youth e numerosi altri titoli; Bambini e Famiglia : Dragon Trainer, Il Piccolo Principe, Madagascar, Detective Pikachu e film d’animazione per tutta la famiglia;

: Dragon Trainer, Il Piccolo Principe, Madagascar, Detective Pikachu e film d’animazione per tutta la famiglia; Azione : Godzilla – King of the Monsters, Sherlock Holmes, The Departed, Wonder Woman, L’Uomo d’Acciaio;

: Godzilla – King of the Monsters, Sherlock Holmes, The Departed, Wonder Woman, L’Uomo d’Acciaio; Fantascienza: Pacific Rim, Ready Player One, In Time, Io Sono Leggenda e la trilogia di Matrix

Il periodo di prova di Infinity Selection è di 7 giorni, mentre l’abbonamento consiste in 6,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito.

Volete effettuare una sottoscrizione a Infinity Selection usufruendo della prova gratuita? Vi basterà cliccare qui.

Mubi

Prova gratuita di 30 giorni

Arriva Mubi su Amazon Prime Video. I Canali di Amazon Prime Video contengono anche numerosi titoli appartenenti al cinema d’autore, oltre a film selezionati da tutto il globo. Ecco come sfogliare il catalogo:

Documentari : Persepolis, I Diari della Motocicletta, Happy Birthday to John, La Voce di Pasolini, tra gli altri;

: Persepolis, I Diari della Motocicletta, Happy Birthday to John, La Voce di Pasolini, tra gli altri; Commedia : Shortbus – Dove Tutto è Permesso, Be Kind Rewind – Gli Acchiappafilm, Le Invasioni Barbariche, Una Notte a Casablanca, Gli Infedeli;

: Shortbus – Dove Tutto è Permesso, Be Kind Rewind – Gli Acchiappafilm, Le Invasioni Barbariche, Una Notte a Casablanca, Gli Infedeli; Drammatici : Hiroshima Mon Amour, I Padroni Della Notte, I Segreti di Osage Country, The Grandmaster e numerosi altri titoli appartenenti al genere;

: Hiroshima Mon Amour, I Padroni Della Notte, I Segreti di Osage Country, The Grandmaster e numerosi altri titoli appartenenti al genere; Azione : La Foresta dei Pugnali Volanti, 13 Assassini, Valhalla Rising – Regno di Sangue, La Banda Baader Meinhof, La Vendetta di un Uomo Tranquillo;

: La Foresta dei Pugnali Volanti, 13 Assassini, Valhalla Rising – Regno di Sangue, La Banda Baader Meinhof, La Vendetta di un Uomo Tranquillo; Horror : Zombi Child, Vampir, The Ward – Il Reparto, L’Impero della Passione, Night Tide, Umbracle;

: Zombi Child, Vampir, The Ward – Il Reparto, L’Impero della Passione, Night Tide, Umbracle; Suspense : Primer, Il Fantasma, The Killer Inside Me, Hounds of Love, per citarne solo alcuni;

: Primer, Il Fantasma, The Killer Inside Me, Hounds of Love, per citarne solo alcuni; Romantico : Lei – Her, Ecco l’Impero dei Sensi, Un Bacio Romantico – My Blueberry Nights, Incontri a Parigi, Two Lovers;

: Lei – Her, Ecco l’Impero dei Sensi, Un Bacio Romantico – My Blueberry Nights, Incontri a Parigi, Two Lovers; LGBT: una sezione dedicata a titoli come Persona, Enter the Void, Fanny e Alexander, Gay USA, Buddies, Brother of the Night

Mubi è disponibile per un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni, al termine del quale sarà possibile accedere ai contenuti a 9,99 €/mese.

Se siete appassionati di cinema d’autore, potrete accedere a Mubi cliccando su questo link.

Midnight Factory

Prova gratuita di 30 giorni

Midnight Factory, l’etichetta dedicata all’horror di Koch Media, approda tra i Canali di Amazon Prime Video: il male, fatto bene. Ecco quali sono i titoli più popolari che è possibile trovare all’interno del canale:

Babadook: una storia di possessione da parte di uno spirito malvagio , che si impadronisce di una madre fino a condurla alla follia;

, che si impadronisce di una madre fino a condurla alla follia; The Green Inferno: alcuni giovani attivisti in Amazzonia vengono catturati dagli indigeni locali. Scopriranno ben presto che si tratta di cannibali ;

; Down Range: un gruppo di studenti universitari in viaggio sono costretti a fermarsi lungo il tragitto a causa di una ruota forata. Quando cercheranno di sostituirla, scopriranno che a forarla è stato un proiettile. Essi, infatti, si trovano inconsapevolmente nel mirino di un cecchino ;

; Red State: tre giovani, attirati con l’inganno da una donna, si ritrovano prigionieri di un anziano predicatore fanatico e dovranno lottare per fuggire e sopravvivere

Il canale Midnight Factory offre inoltre tanti altri contenuti quali V/H/S, Byzantium, Deserto Rosso Sangue, Tigers Are Not Afraid, Antisocial, disponibili per un periodo di prova della durata di 30 giorni. L’iscrizione al Canale prevede un abbonamento da 4,99 €/mese al termine del periodo di uso gratuito.

Noggin

Prova gratuita di 30 giorni

Noggin: il Canale educativo dedicato ai più piccoli, per imparare con i personaggi più celebri di Nick Jr. Tra questi, Dora l’Esploratrice, Paw Patrol, Wonder Pets!, Kid-e-Cats – Dolci Gattini e tantissimi altri.

Anche Noggin prevede 30 giorni di prova gratuita, mentre l’abbonamento è pari a 3,99 €/mese.

Full Moon TV

Prova gratuita di 30 giorni

I Canali di Amazon Prime Video offrono anche una sezione per chi ama l’azione e la suspense, con Full Moon TV. Le categorie al suo interno prevedono:

Horror e Suspense : The Descent, Don’t Kill It, La Stanza del Bambino, Devil’s Tomb, Pilgrim – Il Fuggitivo;

: The Descent, Don’t Kill It, La Stanza del Bambino, Devil’s Tomb, Pilgrim – Il Fuggitivo; Fantascienza e Horror : Battle of Los Angeles, Absolon – Virus Mortale, Day of Reckoning, Castle Freak e tanti altri;

: Battle of Los Angeles, Absolon – Virus Mortale, Day of Reckoning, Castle Freak e tanti altri; Drammatico e Poliziesco : Liberi Armati Pericolosi, La Vendetta del Dragone, Legittima Offesa, Homicide, La Sporca Insegna del Coraggio;

: Liberi Armati Pericolosi, La Vendetta del Dragone, Legittima Offesa, Homicide, La Sporca Insegna del Coraggio; Azione e Commedia: Megalodon, Bruce Lee Vive Ancora, It Came from the Desert, Il Legionario, Sharknado, Rise of the Zombies e diversi mockbusters per tutti gli amanti del genere.

Per accedere ai contenuti di Full Moon TV basterà usufruire della prova gratuita di 30 giorni o abbonarsi a 3,99 €/mese.

Azione e adrenalina all’interno del canale Full Moon TV: per attivare la prova gratuita, vi basterà cliccare qui.

Shorts TV

Prova gratuita di 30 giorni

Un intero canale dedicato ai cortometraggi? Tra i Canali di Amazon Prime Video è possibile trovarlo. Si chiama Shorts TV ed è un canale HD 24/7 che permette di accedere a diversi corti, suddivisi nelle categorie Documentari, Commedia, Drammatici.

Per gli amanti dei cortometraggi è disponibile un periodo di 30 giorni da utilizzare gratuitamente, mentre l’abbonamento al termine d’uso gratuito è di 3,99 €/mese.

Raro Video

Prova gratuita di 30 giorni

Cinema d’autore, film d’epoca e pellicole introvabili, nel nuovo canale Raro Video di Amazon Prime. Anche qui abbiamo una suddivisione in categorie tra cui scegliere:

Horror e Suspense : I Lunghi Capelli della Morte, Il Giorno della Civetta, Missione Alphaville, Lady Frankenstein e numerosi altri;

: I Lunghi Capelli della Morte, Il Giorno della Civetta, Missione Alphaville, Lady Frankenstein e numerosi altri; Azione e Avventura : El Zorro, Ercole Contro Roma, Davide e Golia, Il Ponte dei Sospiri, Il Figlio di Cleopatra, La Regina delle Amazzoni;

: El Zorro, Ercole Contro Roma, Davide e Golia, Il Ponte dei Sospiri, Il Figlio di Cleopatra, La Regina delle Amazzoni; Commedia romantica : Lègami, Mimì Metallurgico Ferito nell’Onore, Il Monaco di Monza, Anni Ruggenti, Tutto a Posto e Niente in Ordine e diversi altri titoli tutti da ridere;

: Lègami, Mimì Metallurgico Ferito nell’Onore, Il Monaco di Monza, Anni Ruggenti, Tutto a Posto e Niente in Ordine e diversi altri titoli tutti da ridere; Fantascienza e Horror : Scanners, The Addiction, E Tanta Paura;

: Scanners, The Addiction, E Tanta Paura; Drammatico e Poliziesco : Paura e Desiderio, Edipo Re, A Ciascuno il Suo, Amen, Cavalleria;

: Paura e Desiderio, Edipo Re, A Ciascuno il Suo, Amen, Cavalleria; Azione e Commedia: Gatto Nero Gatto Bianco, Ciao America, La Collegiale, Genitori in Blue Jeans.

Raro Video dispone di 30 giorni da poter utilizzare gratuitamente, al termine dei quali l’abbonamento sarà pari a 3,99 €/mese.

Un’occasione da non perdere, grazie ad un catalogo ampio fornito di titoli d’epoca: Raro Video è disponibile a questo link.

Qello Concerts by Stingray

Prova gratuita di 14 giorni

Un canale per gli amanti della musica in cui è possibile guardare e ascoltare numerosi concerti in versione integrale divisi per genere: Blues, Funk e Soul, Musica Classica, Country e Folk, Jazz, Musica Latinoamericana, Pop, Rap e Hip Hop.

Accedere alla prova gratuita di Qello Concerts by Stingray prevede 14 giorni di visione gratis, con un successivo abbonamento pari a 4,99 €/mese.

Concerti integrali da gustare per intero, nel canale Qello Concerts, disponibile con una prova gratuita a questo link.

Mezzo

Prova gratuita di 30 giorni

Per gli appassionati di musica i contenuti non finiscono qui. Tra i nuovi Canali di Amazon Prime Video vi è anche Mezzo, dedicato interamente alla musica classica, jazz e alla danza. Anche questo canale prevede un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni, per poi passare a 2,99 €/mese.

Musica classica e jazz, oltre a spettacoli di danza, disponibili all’interno del canale Mezzo, che troverete a questo link.

Juventus TV

Prova gratuita di 30 giorni

Un canale che non ha bisogno di molte presentazioni: si tratta infatti di una selezione di contenuti dedicata agli appassionati della Juventus, con partite, highlights, approfondimenti e documentari. Il tutto, accessibile attraverso una prova gratuita di 30 giorni o un abbonamento mensile da 3,99 €/mese.

Juventus TV dispone di una prova gratuita, cui è possibile accedere cliccando qui.