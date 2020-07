Candace Against the Universe: diffusi i primi minuti del film

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe sarà disponibile su Disney+ a partire dal 28 agosto 2020, a poco più di un mese di distanza dalla data di distribuzione di questo film originale gli autori e alcuni membri del cast originale si sono riuniti per raccontare al pubblico del Comic-Con@Home alcune curiosità sulla serie e sul film.

L’incontro si è aperto con un’introduzione alla genesi della serie tv. Jeff “Swampy” Marsh e Dan Povenmire iniziarono a lavorare a Phineas e Ferb nel 1991, durante la lavorazione del cartone La vita moderna di Rocko. Il duo di autori ha poi iniziato a lavorare al pitch di Phineas e Ferb, che inizialmente è stato rifiutato da diverse emittenti, tra cui Nickelodeon. La serie approdò a Disney Channel nel 2007 per concludersi nel 2015 con una durata di 4 stagioni.

A 5 anni dalla chiusura Disney+ celebra questa serie con il film originale, tuttavia per gli autori questo traguardo è stato raggiunto grazie all’enorme rilevanza che la serie ha maturato per il pubblico. A distanza di anni gli autori e i doppiatori continuano a ricevere dimostrazioni di affetto sia da chi è cresciuto con la serie durante la prima messa in onda, sia da persona che hanno conosciuto la serie solo recentemente.

Nel film la vera protagonista della vicenda sarà Candace, la sorella maggiore del duo di inventori prodigio, che sarà al centro di un’incredibile avventura spaziale. La componente cosmica non si riferirà solo a dove gli eventi avranno luogo, ma anche alla condizione sfortunata di questo personaggio. Questo perché ogni qual volta in cui Candace ha cercato di far beccare i suoi fratelli, nonostante lei dica sempre la verità, il personaggio non viene mai creduto e per tutta la serie lei ha sempre l’impressione di non valere mai abbastanza.

Ashley Tisdale, la voce del personaggio, si è detta entusiasta del progetto e che tra i vari personaggi che ha interpretato nella sua vita, Candace è di gran lunga quello che l’ha divertita di più, nonostante sia quello più faticoso a causa dei continui urli.

Il film conterrà molti numeri musicali e durante la videoconferenza è stata mostrata la clip della canzone “Such a Beautiful Day”, con cui il film si apre. La canzone è estremamente orecchiabile (come da tradizione della serie animata) e ha la funzione di introdurre alla trama e ai personaggi della serie, chi non ha familiarità con il cartone animato. I fan della serie troveranno in questa canzone alcuni elementi iconici che non potranno generare un hype genuino per questo film.