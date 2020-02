Candyman si mostra nel il primo trailer del sequel firmato Jordan Peele e Nia DaCosta

Dopo aver programmato l’uscita nel Giugno 2020, Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer dell’attesissimo Candyman, sequel del film del 1992 Candyman – Terrore dietro lo specchio.

Il nuovo film, diretto dalla regista di Nia DaCosta (Little Woods), è scritto e prodotto dal nuovo Master of Horror Jordan Peele (Get Out, Us) che descrive il film come un “sequel spirituale” della pellicola del 1992 di Bernard Rose.

Di seguito ecco la sinossi ufficiale diffusa da Universal Pictures:

Dopo dieci anni che le torri del quartiere popolare di Cabrini Green a Chicago sono state demolite, l’artista visivo Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) e la fidanzata, direttrice di una galleria d’arte Brianna Catwright (Teyhona Parris), si trasferiscono nel quartiere, ora gentrificato, in un appartamento di lusso. Con la sua carriera pittorica in una situazione di stallo Anthony incontrerà casualmente un vecchio abitante della zona (Colman Domingo) che gli racconterà la leggenda di Candyman. Un fantasma con un uncino al posto di una mano che fece strage di ogni persona che osasse evocare il suo nome per cinque volte allo specchio. Deciso ad usare Candyman come nuova ispirazione per i suoi dipinti, Anthony comincerà ad esplorare la vera storia dietro il fantasma. Inconsapevolmente, il giovane artista riaprirà la porta di un passato ormai sepolto che metterà in pericolo la sua sanità mentale e porterà ad una nuova ondata di sanguinosa violenza nel quartiere.

Già dal poco che sappiamo si può intuire la firma dello sceneggiatore premio Oscar Jordan Peele che attraverso la sua costante rivisitazione del genere horror si concentra da sempre su questioni sociali e razziali dell’America moderna. Tuttavia questa volta lascia la regia all’emergente regista Nia DaCosta che dal trailer si può capire abbia deciso di ritornare sul versante splatter e gore del film originale. Non si sa ancora in quale parte, ma è stata confermata anche la presenza dell’iconico attore del film del 1992 Tony Todd.