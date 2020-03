CanevaWorld: altre novità e cambiamenti in arrivo

Questo è un anno purtroppo molto sfavorevole per i parchi a tema. Le chiusure si protrarranno causando enormi perdite economiche, ma i parchi programmano con larghissimo anticipo, e nessuno poteva immaginare quanto sarebbe accaduto. Uno dei parchi che più si è impegnato per la stagione 2020 è CanevaWorld. Le novità previste tra spettacoli e nuove attrazioni sono davvero tante, come Space e Medusa: epic show.

A ciò vanno aggiunti due ulteriori importanti elementi che caratterizzeranno, quando inizierà, la stagione 2020.

L’attrazione Brontojet è attualmente in vendita (su questo sito) ed è stata rimossa dall’elenco delle attrazioni disponibili sul sito ufficiale. Questo è un fatto positivo. Brontojet è il perfetto esempio di attrazione non all’altezza del resto del parco, che ha sempre spiccato in quanto ad idee e prodotti originali. Emerge quindi la volontà, dettata dall’età dell’attrazione stessa, di rivedere l’offerta portandola su standard più alti. Questo primo passo, potrebbe essere l’inizio della riqualificazione della zona più debole del parco, qual’è al momento quella dedicata ai dinosauri in fondo al parco.

Lo storico stunt show di Rambo verrà rivisto. L’idea di base, resta immutata.Cambia il nome in U.S. Army Stunt Show . Per il resto occorre attendere l’inaugurazione del parco. Intanto anche questo cambiamento è positivo, in quanto Rambo è sì tra i migliori show d’Italia, ma presente ormai da troppi anni. Qualche modifica più o meno grande era necessaria.

Caneva the Aquapark, il parco acquatico di CanevaWorld presenterà anch'esso qualcosa di nuovo ed anche originale. Non si tratta infatti di uno scivolo, bensì di un'attrazione meccanica collocata all'interno del parco acquatico. Si chiamerà Miss Betty ed è un Rockin' Tug prodotto dall'azienda italiana Zamperla.

Per quanto riguarda infine la novità di CanevaWorld Space, è arrivato un aggiornamento ufficiale dal parco direttamente dal cantiere, sullo stato dei lavori prima che fosse disposto il blocco dei cantieri a causa dell’emergenza sanitaria.

Possiamo notare l’installazione di quella che sarà l’attrazione Space – Mission Mars. In particolare la sua sezione centrale rotante. Purtroppo a causa di quest’ultimo fermo dobbiamo aspettarci ulteriori ritardi nel completamento del progetto.