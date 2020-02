Capricorn Shura Myth Cloth EX, in arrivo la versione con colorazione manga

Continuano senza sosta gli annunci di Tamashii Nations per la linea Myth Cloth EX che per l’occasione ci propone una nuova edizione di un Gold Saint, Capricorn Shura, con la colorazione O.C.E. acronimo di Original Color Edition ovvero la colorazione che ha nel manga originale di Masami Kurumada.

Capricorn Shura è uno dei personaggi dell’opera Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, di Masami Kurumada. E’ uno dei dodici cavalieri d’oro protettori della Dea Athena. Presiede la decima casa dello Zodiaco ed è possessore di Excalibur, la sacra spada, donatagli da Athena dai tempi del mito di cui ne ha fatto un colpo micidiale. Shura è stato il cavaliere d’oro assoldato dal Grande Tempio per inseguire Aiolos di Sagitter incolpato di aver rapito la piccola reincarnazione della Dea Athena nella famosa notte degli inganni. Shura ferisce a morte Aiolos (privo della sua armatura) che nonostante riesca a scappare in extremis finirà per sacrificarsi proteggendo la piccola.

Questa nuovissima figure sarà caratterizzata da un corpo base dotato di appositi fori e incastri, completamente articolato, che potrete vestire della sua scintillante armatura di metallo. Altrimenti se volete esporre l’oggetto in maniera alternativa grazie al supporto in pvc non articolato ma dello stesso colore dell’armatura potrete assemblare il totem che rappresenta la costellazione, in questo caso il capricorno. All’interno della confezione ci saranno sia volti che mani alternative con i quali potrete decidere la miglior rappresentazione e posa. Questo Myth Cloth EX sarà una edizione limitata e non abbiamo ancora informazioni sulla sua eventuale importazione in italia.

Capricorn Shura Myth Cloth EX sarà disponibile in Giappone a partire dal mese di Luglio 2020 ad un prezzo di 9900Y (circa 80 euro). Restiamo in attesa di sapere se verrà importato anche in Italia dal distributore Cosmic Group.