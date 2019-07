Captain Marvel: le teorie smentite nel film Spider-Man: Far From Home

Alcune teorie trapelate sul web riguardo Captain Marvel sono state ampiamente smentite in Spider-Man: Far From Home.

Il web è da sempre una miniera di teorie, soprattutto per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe. Poco prima dell’uscita di Spider-Man: Far From Home si parlava di quanto fosse stato limitato il ruolo di Captain Marvel in Avengers: Endgame e di quanto fosse essenzialmente inutile la sua presenza ai fini della trama. Inoltre, la percezione sul film dedicato a Carol Denvers, secondo le teorie, avrebbe potuto influenzare sia il suo ruolo in Endgame che nei film futuri. Ma il nuovo film sul nostro Spidey sembra aver distrutto questa convinzione con ben due riferimenti all’universo di Carol Denvers che sembrano introdurre l’arrivo del secondo capitolo di Captain Marvel, il quale sarà uno dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Questa parte d’articolo contiene spoiler su Spider-Man: Far From Home, quindi se non lo avete visto non proseguite nella lettura. Molti credevano che il personaggio di Carol Denvers non sarebbe stato recuperato se non prima del seguito di Captain Marvel, ma in Spider-Man: Far From Home ci sono dei riferimenti ai Kree e agli Skrull. Durante un dialogo tra Maria Hill e Nick Fury (i quali poi si riveleranno essere degli Skrull ingaggiati dallo stesso Fury) si parla della presenza di Kree, lasciando intendere che il conflitto con loro non si è ancora concluso. Successivamente c’è la già accennata scena dopo i titoli di coda, che mostra Fury nello spazio in diretto contatto con gli Skrull, i quali sono stati ingaggiati da lui per svolgere la missione con Spider-Man e Mysterio. Questi sono degli indizi che ci fanno capire quanto i Marvel Studios vogliano approfondire la figura di Carol Denvers e soprattutto spiegare che cosa è accaduto in quel gap di 20 anni tra Captain Marvel e Avengers: Endgame.

Il secondo film su Captain Marvel è attualmente in lavorazione ma non ha ancora una data d’uscita.