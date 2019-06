Captain Marvel arriva in un set Lego esclusivo

Il primo dei set esclusivi Lego realizzati per il San Diego Comic Con sarà dedicato a Captain Marvel.

Manca un mese esatto al San Diego Comic Con e online iniziano ad apparire le novità esclusive legate all’evento geek più importante dell’anno.

Tra i vari soggetti che parteciperanno a questa fiera abbiamo Lego, che da anni ormai è una presenza fissa. L’azienda di Billund è solita realizzare alcuni set esclusivi per l’evento e, per l’edizione di quest’anno, il primo ad essere rivelato riguarda Captain Marvel.

Il set 77902 – Captain Marvel and the Asis conterrà 271 pezzi e al suo interno potrete trovare le minifigure di Carol Danvers, in uniforme Starforce Kree, Maria Rambeau e Goose in versione Flerken. Oltre alle minifigure il set permetterà di costruire la navetta Asis e il suo piedistallo.

Non si tratterà però del primo set dedicato al personaggio di Carol Danvers, in passato la super eroina è stata inclusa in altri tre set lego:

Captain Marvel and the Asis, al di la del suo valore collezionistico, si caratterizzerà come un set unico per via delle minifigure incluse; Carol si presenterà con la divisa nera e verde metallizzata dei Kree, mai apparsa nelle scatole precedenti, così come Maria Rambeau, che non sarà possibile trovare altrove.

Per quel che riguarda Goose, la versione inclusa nel set 76127 – Captain Marvel e l’attacco dello Skrull, la ritrae nella sua mite forma felina, mentre nel set esclusivo del Comic Con si rivela in tutta la sua pericolosità.

Il set avrà un costo di 45$ ma, data la sua natura di set esclusivo, per poter portarsene a casa una copia occorrerà partecipare ad un’estrazione speciale.

Accedendo al portale della fiera, a partire dall’ultima settimana di giugno, sarà possibile partecipare a diverse estrazioni (chiamate Submission of Interest), che daranno diritto ad oggetti esclusivi distribuiti durante la fiera. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la lotteria avrà la possibilità di acquistare una copia del set 77902 – Captain Marvel and the Asis.