Captain Marvel – Un nuovo inizio: la nuova serie a fumetti di Panini Comics

Panini Comics, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato ufficialmente Captain Marvel - Un nuovo inizio, una nuova serie a fumetti.

Panini Comics ha annunciato ufficialmente la distribuzione nelle edicole Captain Marvel – Un nuovo inizio! Arriverà da domani in tutta Italia il primo numero di una serie mensile interamente dedicata al personaggio portato al cinema recentemente da Brie Larson.

“Come Capitan Marvel, Carol Danvers ha passato mesi nello spazio proteggendo la Terra da piccole e grandi minacce aliene, ma per la super eroina più potente del mondo è arrivato il momento di tornare a casa“, spiega il comunicato ufficiale dell’editore. “Tuttavia ogni ritorno ha i suoi imprevisti, e Carol sta per fronteggiarne svariati. È un nuovo inizio e un “bentornato stellare” per un’eroina che cavalca la cresta dell’onda dal 1970, oggi protagonista anche sul grande schermo“.

L’obiettivo di Panini Comics è quello di portare sul mercato le storie più belle legate a Carol Danvers, protagonista indiscussa della recente pellicola della Marvel, Captain Marvel.

“Il numero d’esordio di 32 pagine, venduto in edicola al prezzo lancio di un euro, è realizzato da un duo femminile formato dalla sceneggiatrice Kelly Thompson (Uncanny X-Men) e dalla disegnatrice Carmen Carnero (X-Men:Red)“, conclude il bollettino.

La nuova serie Captain Marvel – Un nuovo inizio rappresenta una ottima occasione di recuperare una delle migliori opere della Marvel.