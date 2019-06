Captain Phasma Meisho Movie Realization di Tamashii Nations

Captain Phasma è la nuova proposta di Tamashii Nations per la linea Movie Realization di Star Wars rivisitata in versione samurai.

Una nuova figure è appena stata annunciata da Tamashii Nations per la linea Movie Realization, dedicata al mondo della nuova trilogia di Star Wars in rivisitazione samurai come la precedente di Kylo Ren, questa volta dedicata al personaggio di Captain Phasma.

I preordini di questa figure saranno aperti a breve anche per l’Italia visto che tutte le precedenti figure dedicate a questa linea sono già uscite, e alcune sono già andate in esaurimento scorte. Captain Phasma sarà alto circa 17 cm in linea con tutte le precedenti figure dedicate a Star Wars. La figure sarà completamente snodabile come Bandai ci ha sempre abituato e come da tradizione con queste tipologie di prodotti. Si avranno in dotazione nella scatola numerose parti di ricambio e accessori per poter posizionare il personaggio come più aggrada. In questo caso all’interno della box troveremo delle mani di ricambio, un fucile e una piccola spada.

Come avrete sicuramente notato tutti queste figure non rispecchiano i personaggi della linea classica degli iconici film che siamo stati abituati a vedere in televisione o al cinema sin da bambini, ma hanno ricevuto una rivisitazione completamente originale da parte di Bandai. Queste versioni samurai dei personaggi di Star Wars infatti non esistono da nessuna parte, non si troveranno nei comics, libri e tanto meno nei film o cartoni animati.

Captain Phasma nei nuovi film è in realtà una donna, anche se in realtà non viene mai mostrato il volto interpretata dall’attrice inglese Gwendoline Christie. Debutta per la prima volta in Star Wars: The Force Awakens, il primo film della trilogia del sequel di Star Wars, Phasma è il comandante della forza di assalto del Primo Ordine.

Il costo di questa figure sarà di 9.680 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 108.99 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a gennaio 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.