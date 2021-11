Cars on the Road: gli storyboard e la finestra d’uscita del nuovo film Pixar

Disney+, attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha annunciato l’uscita della serie animata Cars on the Road, spin-off del film della Pixar Cars, che vedrà tornare tra i doppiatori anche Owen Wilson e Larry the Cable Guy nei rispettivi panni di Saetta McQueen e Tow Mater. Quando potremo vedere Cars on the Road? Il film debutterà nel corso del 2022.

Cars on the Road: quello che sappiamo sullo spin-off

Cars – Motori ruggenti (Cars) è stato prodotto nel 2006 da John Lasseter. La storia vede protagonista Saetta McQueen, un’auto da corsa decisa a partecipare alla prestigiosa Piston Cup. Parte alla volta della California, ma lungo la leggendaria Route 66 si imbatte nella cittadina di Radiator Springs, dove fa la conoscenza di alcuni dei suoi abitanti a quattro ruote. Saetta impara che la fama e la fortuna non sono tutto, e anche a dare valore alle cose importanti della vita.

Nel corso del tempo il franchise di Cars si è ampliato con tre film, cortometraggi e altri spin-off, e ha ispirato le attrazioni dei parchi a tema Disney e una linea di merchandising.

Ora, questo nuovo spin-off seguirà Cricchetto e McQueen mentre dicono addio a Radiator Springs per imbarcarsi in un viaggio su strada attraverso il paese. Il loro viaggio li condurrà di nuovo dai vecchi amici, a vivere nuove avventure e mostrerà all’improbabile duo alcuni dei luoghi più selvaggi che la strada aperta ha da offrire.

La Disney ha condiviso alcuni concetti di storyboard per Cars on the Road che potete guardare qui sotto:

Una foto mostra McQueen e Cricchetto, che in qualche modo si è trasformato in un monster truck, spaventosamente in agguato nei boschi. Un’altra mostra la coppia che scappa da un mostro ibrido dinosauro che sembra essere uscito da Transformers.

