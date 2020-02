Catwoman Hush Version da Mafex

Catwoman Hush è la terza uscita tratta dal lungometraggio animato di Batman Hush per la linea Mafex di Medicom Toy in arrivo nei prossimi mesi. L’action figure come per le precedenti uscite verrà realizzata completamente in plastica o pvc senza contenere nessuna parte in metallo al suo interno, raggiungendo un’altezza di 15 cm circa e grazie alle numerosissime articolazioni presenti nel corpo potrà raggiungere un livello di posabilità davvero elevato.

All’interno della confezione troveremo diversi accessori e parti intercambiabili tra cui: tre diverse teste, diverse mani intercambiabili, una frusta e uno stand per poter posizionare la figure.

Questa versione di Catwoman è ispirata al film animato di Batman Hush, una saga comics uscita e pubblicata nel 2020 da DC Comics. Nel 2019 invece è uscito il lungometraggio animato da dove è stato preso spunto per la realizzazione della figure di Catwoman. Nel film vedremo come si evolveranno i sentimenti tra Batman e Catwoman, continuando il percorso intrapreso da Loeb nel descrivere la sua visione tra i due dopo Il lungo Halloween, Vittoria oscura e Catwoman: When in Rome. Catwoman alias Selina Kyle originariamente era stata creata come avversaria di Batman, salvo poi diventare un antieroina grazie all’enorme successo riscontrato. Esordì proprio insieme a Joker, nel numero uno della saga di Batman non indossando neppure il costume che l’ha resa famosa. L’idea che spinse l’introduzione di questo personaggio fu quella di affiancare all’eroe un nemico femminile, in modo che in futuro si potesse creare una relazione amorosa tra i due. Idea che si rivelò talmente avvincente che fu ripresa più volte nel futuro anche da diversi autori.

L’uscita di Catwoman Hush Version è prevista per il mercato Giapponese ad ottobre 2020 al prezzo di 7.800 yen.