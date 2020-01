C’era una volta a Hollywood arriva nel formato Home Video!

L’ultima fatica di Quentin Tarantino, nonché nono film della sua lunga carriera, C’era una volta a Hollywood, arriva ufficialmente nel formato Home Video per consentire a tutti gli appassionati di possedere uno dei migliori film del 2019. La pellicola è disponibile in più formati a partire da oggi, 2 gennaio 2020.

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, C’era una volta a Hollywood racconta la carriera di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), accompagnati dall’attrice nominata agli Oscar Margot Robbie.

Stando al comunicato ufficiale, il lungometraggio è già disponibile nei formati Dvd, Blu-ray, Steelbook 4k Ultra HD e Digital HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia. Come se non bastasse, si tratta della prima volta di un film in formato 4k Ultra HD nativo firmato Quentin Tarantino. Oltre a tutte queste edizioni ci sarà anche quella da collezione Vinyl Edition in formato 4k Ultra HD.

Contenuti speciali nei formati Blu-Ray e 4K Ultra HD:

Oltre venti minuti di scene aggiuntive

Cinque contenuti esclusivi dal dietro le quinte:

La lettera d’amore di Quentin Tarantino ad Hollywood

Bob Richardson – Per amore del cinema

Le auto del 1969

Ricostruire Hollywood – Le scenografie di C’era una volta a…Hollywood

La moda del 1969

E molto altro!

Contenuti esclusivi nel formato DVD:

Oltre venti minuti di scene aggiuntive