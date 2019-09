C’era una volta a Hollywood sbanca al box office!

C'era una volta a Hollywood, il nuovo e nono film di Quantin Tarantino, ha riscosso un gran successo al box office italiano di questo fine settimana.

C’era da aspettarselo, C’era una volta a Hollywood, il nuovo e nono film di quel geniaccio di Quentin Tarantino, sta riscuotendo un gran successo, complice anche un cast d’eccezione per questa pellicola. Secondo i dati italiani, questo film si piazza al primo posto.

Oltre alla prima posizione, Tarantino si aggiudica anche un nuovo record tutto nostrano, infatti C’era una volta a Hollywood è riuscito a superare The Hateful Eight. Nello specifico, la nuova pellicola ha incassato oltre 9 milioni di euro contro 8.495.000 euro.

A seguire si trova Ad Astra, la pellicola che vede come protagonista Brad Pitt e come regista James Gray. Questo lungometraggio, in soli quattro giorni, è riuscito ad incassare la bellezza di 816mila euro, con una media per sala molto buona: 1.943 per 420 copie.

Rambo: Last Blood, invece, si piazza alla terza posizione, un risultato del tutto buono per l’ineluttabile Sylvester Stallone che ha riscosso in quattro giorni 733.000 euro. Segue la commedia Yesterday di Danny Boyle, che è riuscita ad incassare 473.000 euro in un solo fine settimana. In ultima posizione, infine, si trova Dora e la città perduta, che ha registrato un incasso di 417.000 euro in pochissimi giorni.