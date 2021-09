Che campioni Holly e Benji!!! ritorna su Italia 2

Che campioni Holly e Benji!!! l’adattamento della seconda serie manga di Yoichi Takahashi, Captain Tsubasa J, trasmesso per la prima volta nel nostro Paese su Italia 1, il 10 settembre 1999, ritorna di nuovo in televisione! Potremo rivedere Che campioni Holly e Benji!! da lunedì a venerdì su Mediaset Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) a partire dal 9 settembre alle ore 16.25 con 3 episodi consecutivi.

Vi ricordiamo che la serie viene spesso replicata in televisione grazie a Yamato Video, che nel 2014 ha messo l’anime a disposizione sul suo canale YouTube.

A proposito di Che campioni Holly e Benji!!!

Che campioni Holly e Benji!!! è la versione animata della seconda serie del manga, Captain Tsubasa J, composta da 47 episodi. I primi 34 sono il remake della prima serie fino alla partenza per il Brasile di Roberto senza Holly, mentre i restanti 13 narrano la storia dei primi sette volumi del manga Captain Tsubasa World Youth.

Recentemente sono stati mandati in onda anche gli episodi del reboot Captain Tsubasa, l’anime che segue fedelmente la storia del manga. I primi 28 episodi, che ripercorrono l’arco narrativo delle elementari, sono andati in onda e diffusi in streaming su Mediaset Play tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Gli episodi dal 29 al 52, che narrano l’arco narrativo delle medie, con i personaggi alle prese con un nuovo e imminente campionato scolastico, sono stati trasmessi su Italia 1 da martedì 8 giugno alle 13:45.

Per quando riguarda il manga di Captain Tsubasa venne pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal 1981 al 1988 e in seguito raccolto in 37 volumi tankōbon. Arriva in Italia grazie alla Star Comics, che pubblicò anche i 18 volumi di Capitan Tsubasa World Youth e i due speciali Capitan Tsubasa World Youth Special e Capitan Tsubasa – Taro Misaki Story. A causa però di un contenzioso tra la FIFA e l’editore giapponese Shūeisha riguardo alla presenza nell’opera di squadre, maglie e giocatori reali la Star Comics non ha potuto pubblicare le rimanti serie né ristampare Capitan Tsubasa World Youth. La casa editrice ha poi riproposto la serie in un box da collezione, intitolato CAPITAN TSUBASA COLLECTION.

