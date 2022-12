Children of the Whales si concluderà con il suo 23° capitolo, come già sapevamo da diverso tempo. Tuttavia, ciò che non sapevamo era la data precisa di pubblicazione del capitolo, che è stata di recente condivisa dall”account Twitter ufficiale del manga di Abi Umeda.

Children of the Whales si concluderà con il prossimo capitolo

L’account Twitter del manga ha rivelato che la serie terminerà la sua serializzazione nel suo prossimo capitolo, che verrà pubblicato nel numero di febbraio 2023 di Monthly Mystery Bonita di Akita Shoten; il numerò uscirà il 6 gennaio e celebrerà anche il decimo anniversario del manga con un libretto illustrativo bonus.

Umeda ha pubblicato il primo numero di Children of the Whales, il suo secondo manga shōjo, su Monthly Mystery Bonita nel 2013.

Il manga ha ispirato un adattamento anime televisivo che è stato presentato per la prima volta nell’ottobre 2017. Netflix ha poi distribuito l’anime in anteprima al di fuori del Giappone nel 2018. Sono stati poi realizzati anche due OVA, distribuiti rispettivamente a gennaio e marzo 2018.

In Italia il manga di Children of the Whales è edito da Star Comics, che ne descrive così la trama: