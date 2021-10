Chip Zdarsky e Carmine Di Giandomenico su Batman: The Knight per rinarrare le origini del Cavaliere Oscuro

Tutti pensano a Batman in due modi: il bambino traumatizzato dall’essere stato testimone oculare dell’omicidio dei suoi genitori, o lo psicopatico adulto che si veste come un pipistrello per picchiare a sangue i criminali malati di mente nella sua ossessiva crociata per la giustizia. Ma che dire del periodo tra quando il giovane Bruce Wayne dagli occhi colmi di lacrime ha visto i suoi genitori morire proprio di fronte a lui e il momento in cui finalmente ha avuto le capacità per costringere i criminali a temerlo come un tempo lui temeva i pipistrelli? Questo è esattamente ciò che Chip Zdarsky e Carmine Di Giandomenico vogliono farci scoprire a gennaio con il debutto di Batman: The Knight per DC Comics.

Tutto ciò che sappiamo su Batman: The Knight

DC ha annunciato il fumetto in un comunicato stampa. Ecco qui sotto tutte le informazioni divulgate fino a questo momento su Batman: The Knight, inclusa la sinossi qui di seguito, le copertine e alcune tavole in anteprima!

L’origine di Batman e della sua incessante lotta contro il crimine a Gotham City è mitologia moderna, ma per quanto riguarda la storia nel mezzo? In che modo un giovane arrabbiato e traumatizzato è diventato il detective e il combattente del crimine più abile che il mondo abbia mai conosciuto? Com’è nato il Cavaliere Oscuro? Chip Zdarsky (Daredevil) e Carmine Di Giandomenico (The Flash) esplorano il viaggio di Bruce Wayne per diventare Batman in questa nuova serie.

Batman: The Knight #1

Scritto da Chip Zdarsky

Artwork e copertina di Carmine Di Giandomenico

Copertina variant di Greg Capullo e Jonathan Glapion

Variant 1:25 di Gerald Parel

Variant 1:50 di Greg Capullo e Jonathan Glapion

$4.99 US | 40 pagine | Variant $ 5,99 US (include tutte le copertine)

In vendita dal 18/01/22

Ecco la cover variant di Batman: The Knight #1 di Greg Capullo e Jonathan Glapion:

Questa invece è la cover variant realizzata da Gerald Parel:

Infine, qui in basso trovate due pagine in anteprima tratte da Batman: The Knight #1 di Chip Zdarsky e Carmine Di Giandomenico:

Acquistate la trilogia cinematografica del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan qui su Amazon!