Ci lascia Susumu Kazuhara musicista di Laputa: Castello nel cielo e Il mio vicino Totoro

Susumu Kazuhara, famoso musicista giapponese, la cui tromba ha dato vita alle meravigliose musiche di molti dei film dello Studio Ghibli, tra cui Laputa: il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Porco Rosso e molti altri film e serie televisive, si è spento all’età 74 anni. A dare la triste notizia l’account ufficiale di Twitter per il blocco di programmazione cinematografica Kinyō Road Show.

Susumu Kazuhara: una vita dedicata alla musica

Susumu Kazuhara nasce nella prefettura di Okayama il 13 settembre 1946 e frequenta il Kunitachi College of Music. Dopo aver abbandonato gli studi, diventa un performer freelance per quattro band tra cui la Tatsuya Takahashi e la Tokyo Union. Durante la sua lunga carriera, fu spesso accreditato con il nome di Shin Kazuhara. Durante i suoi ultimi anni, lavorò anche come istruttore.

Tra le sue partecipazioni più importanti ricordiamo l’assolo di tromba (come suonato sullo schermo dal protagonista maschile Pazu) nella canzone Hato to Shо̄nen (Pigeons and a Boy) per il film dello Studio Ghibli Laputa: il castello nel cielo di Hayao Miyazaki, l’esibizione insieme al compositore Joe Hisaishi ne Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio e Porco Rosso.

Nella sua carriera Susumu Kazuhara ha lavorato in tutte le serie televisive e i film di Lupin III, suonando nella sigla We Are! di One Piece, nell’assolo Sassō-taru Char (Dashing Char) di Mobile Suit Gundam, nella canzone Samba de Loves You di Sound! Euphonium The Movie – Our Promise: A Brand New Day e nella serie televisiva Hissatsu Shiokinin. Ha collaborato con artisti come Yumi Matsutoya, Anri, SMAP e SPEED.

Nel video qui sotto, l’interpretazione di Susumu Kazuhara della canzone Friday Night Fantasy, diventata un punto fermo del venerdì sera di molti spettatori giapponesi perché è stata suonata prima della messa in onda del film della settimana del Kinyō Road Show dal 1985 al 1997:

