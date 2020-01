Clarice: arriva la serie sequel de “Il Silenzio Degli Innocenti”

A quasi 30 anni dal capolavoro di Jonathan Demme torna sugli schermi, questa volta della tv, uno dei personaggi più amati del cinema: Clarice Starling. Il progetto sarà sviluppato dal network CBS e affidato ai due produttori esecutivi Alex Kurtzman e Jenny Lumet che hanno dichiarato che la serie tv seguirà l’agente dell’FBI a caccia di nuovi serial killer un anno dopo i fatti raccontati dal film del 1991.

“Dopo oltre vent’anni di silenzio, abbiamo il privilegio di dar voce a Clarice, una delle eroine più amate d’America.”, hanno detto Kurtzman e Lumet. Da quanto suggerito dagli autori la serie tv sarà incentrata sulla scoperta delle ombre nella sfera privata del personaggio, ma non solo. La trama, ambientata nel 1993, seguirà l’agente dell’FBI costretta a tornare sul campo, dietro le tracce di nuovi criminali, destreggiandosi al contempo nel complesso panorama politico di Washington. Kurtzman e Lumet hanno ribadito la potenza del personaggio creato dalla penna di Thomas Harris e protagonista di diversi film: “Il suo passato è sempre stato avvolto nell’oscurità. Ma il suo tempo è adesso e per sempre. La sua storia è quella di cui abbiamo bisogno proprio oggi: la sua lotta, la sua resilienza e la sua vittoria.”

Ovviamente la curiosità del pubblico si è concentrata anche sull’altro iconico personaggio del film del 1991: Hannibal Lecter, che però, da quanto riportato da Deadline non sarà presente nella serie. CBS e MGM, che produsse il film con Anthony Hopkins e Jodie Foster e detiene la property, dovrebbero aver fissato la data di uscita tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ad oggi non è stata svelata l’identità dell’attrice che interpreterà l’ambito ruolo di Clarice. Restiamo quindi in attesa di notizie riguardo quella che si propone come una delle serie tv più interessanti della prossima stagione televisiva.