Cloak & Dagger: Freeform cancella la serie dopo due stagioni

Dopo un drastico calo di spettatori pari al 40% della prima stagione, Freeform cancella Marvel's Cloak and Dagger alla sua seconda stagione.

Freeform ha cancellato Marvel’s Cloak & Dagger al termine della seconda stagione. La notizia non riesce a cogliere di sorpresa né il pubblico né gli addetti ai lavori, visto che non solo non sono emerse notizie e novità riguardo la produzione della terza stagione nei cinque mesi a seguito il finale della seconda; ma l’opzione del rinnovo contrattuale del cast è scatuta proprio in queste ore.

Cloak & Dagger fu ben accolto quando ha debuttato per la prima volta nel 2018, guadagnandosi un rinnovo della seconda stagione da Freeform. Ma nella sua seconda stagione, la serie ha subito un brusco calo d’ascolti pari al 40% in meno rispetto il primo ciclo di puntate scendendo. “Siamo così orgogliosi di Marvel’s Cloak & Dagger e delle storie pionieristiche che questa serie ha raccontato”, ha dichiarato Freeform in un comunicato stampa. “Siamo anche grati al nostro incredibile talento di Oliva Holt ed Aubrey Joseph per aver dato vita a questi personaggi così amati, e lo showrunner Joe Pokaski per la sua visione d’insieme. Vorremmo ringraziare i nostri partner della Marvel Television per le due meravigliose stagioni con cui speriamo di lavorare insieme ad un nuovo progetto.”

Marvel’s Cloak & Dagger seguiva la storia di Tandy Bowen (Olivia Holt) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph), due adolescenti che scoprono di possedere poteri incredibili dopo un incontro fortuito. Loro non possono ricordarlo, ma otto anni prima si incontrarono legando i loro destini per sempre. Oltre ai due nelcast figuravano anche Emma Lahana, Gloria Reuben, Andrea Roth e J.D. Evermore. A produrre la serie con lo showrunner Joe Pokaski, anche Jeph Loeb, Presidente Uscente di Marvel Television, ed ABC Studios.

Il passaggio di consegne (dopo più di un decenno) di Loeb e Kevin Feige potrebbe aver influito sulla scelta di cancellare lo show per concentrarsi su nuove IP più remunerative. In Italia Marvel’s Cloak & Dagger è disponibile su Amazon Prime Video.