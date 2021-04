Clubhouse: il furto di dati di 1.3 milioni di utenti è falso, ma state attenti!

In questi ultimi giorni abbiamo sentito parlare di attacchi hacker e furti di dati presso i principali social network tra cui Facebook e Clubhouse. Proprio quest’ultimo, secondo Cyber News e The Verge, sarebbe stato vittima di un data leak riguardante ben 1.3 milioni di utenti. Dopo una settimana di silenzio da parte della società, oggi il CEO di Clubhouse Paul Davison ha dichiarato che le notizie diffuse erano false.

Andiamo, però, con ordine. Nei giorni scorsi Cyber News aveva riportato la notizia secondo la quale in un forum di hacker molto famoso sarebbe stato pubblicato un database SQL con una grande quantità di informazioni inerenti agli utenti di Clubhouse. Queste avrebbero avuto la seguente conformazione:

The Verge, che fin da subito aveva diffuso la notizia, aveva anche provato a contattare la società incriminata, ma non aveva ricevuto nessuna informazione. Cyber News, però, ha sempre dichiarato che questa violazione non coinvolgeva in alcun modo informazioni sensibili come i numeri di carta di credito o i numeri di telefono, ma tutto ciò che era stato pubblicato poteva essere usato per tentativi di phishing per spingere gli utenti a condividere le proprie informazioni più sensibili.

Oggi, 11 aprile 2021, è arrivata la smentita da parte di Clubhouse sia tramite l’account Twitter ufficiale che attraverso un comunicato stampa dello stesso Paul Davison. Stando alle dichiarazioni della società, non sarebbe stato registrato nessun data breach o alcuna violazione ai danni della piattaforma. Hanno anche aggiunto che i dati pubblicato dai presunti hacker erano già disponibili pubblicamente e chiunque poteva accedervi tramite la loro API ufficiale.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo

— Clubhouse (@joinClubhouse) April 11, 2021