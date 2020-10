Cobra Kai 3 – trailer con data di debutto

Netflix ha pubblicato un primissimo teaser trailer di Cobra Kai 3 che ne annuncia l’uscita sulla piattaforma streaming il prossimo 8 gennaio 2021.

Eccovi il teaser trailer:

Insieme al teaser trailer è stato anche confermato che la serie è stata rinnovata per una quarta stagione!

Nella seconda stagione di Cobra Kai abbiamo assistito al ritorno di John Kreese (Martin Kove) quando Daniel ha aperto la sua scuola di allenamento di karate (chiamata Miyagi-Do) per combattere la crescente popolarità del Cobra Kai di Johnny. La stagione si era conclusa in maniera drammatica con uno scontro fra Miguel e Samantha e Robbie e Tori nell’atrio della scuola e che aveva lasciato Miguel gravemente infortunato.

Cobra Kai è stato sviluppato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. Le prime due stagioni sono uscite a partire dal 2018 su YouTube Red ed è approdato su Netflix dopo la chiusura della piattaforma di streaming. Si tratta del sequel del franchise Karate Kid – Per Vincere Domani ambientato 34 anni dopo gli avvenimenti delle pellicole.

Nel cast sono tornati nel ruolo di rivali e protagonisti Ralph Macchio (Daniel LaRusso) e William Zabka (Johnny Lawrence).

Eccovi una breve sinossi della serie:

Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. Da pupillo dell’upper class di All Valley, Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La strada verso la redenzione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel LaRusso, divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Dal canto suo LaRusso, dismessi i panni dell’allievo, decide d’insegnare il karate a un suo giovane dipendente, che a sua insaputa è il figlio di Johnny Lawrence che ha un pessimo rapporto con il padre, prendendo idealmente il posto del defunto signor Miyagi.