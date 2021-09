Cobra Kai, il finale della Stagione 5 potrebbe non essere l’epilogo della serie

Lo scorso mese di agosto di quest’anno Netflix ha confermato ufficialmente che la serie di Cobra Kai è stata rinnovata per una quinta stagione. Gli appassionati sono in ogni caso in trepidante in attesa dell’arrivo della quarta stagione, attesa a dicembre, che a quanto pare non sarà l’ultima, continuando così la storia dello storico franchise cinematografico anni ’80 di Karate Kid (che potete recuperare su Amazon), divenuto un vero e proprio fenomeno di culto. Se la quinta serie dello show è quindi già in sviluppo, a quanto pare il finale sarebbe già stato scritto.

We are very deep into our Season 5 planning. Several scripts and outlines have been written. And we are definitely writing towards an endgame, which will hopefully be beyond Season 5. #CobraKai https://t.co/hgNZNNEKso

— Jon Hurwitz (@jonhurwitz) September 16, 2021