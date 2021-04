Cobra Kai, la quarta stagione arriverà a fine anno

La quarta stagione di Cobra Kai arriverà su Netflix alla fine del 2021. La serie spin-off di Karate Kid ha attirato un’attenzione abbastanza contenuta durante le sue prime due stagioni su YouTube Red e YouTube Premium, per poi esplodere dopo il passaggio a Netflix e il rilascio della terza stagione all’inizio del 2021.

Interpretato da William Zabka nei panni del bullo originale di Karate Kid, Johnny Lawrence, Cobra Kai riprende la storia decenni dopo. La serie ha avuto successo fondendo personaggi più vecchi dei film originali come Johnny, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e John Kreese (Martin Kove) con una nuova generazione di giovani personaggi come Miguel Diaz (Xolo Maridueña), Sam LaRusso (Mary Mouser ), Tory Nichols (Peyton List) e Robby Keene (Tanner Buchanan). La serie è stata anche elogiata dalla critica per la sua coreografia e cinematografia di combattimento (clicca qui per acquistare la maglietta di Cobra Kai).

Quanto a ciò che verrà dopo la quarta stagione, il co-creatore e produttore esecutivo Jon Hurwitz ha affermato di avere in programma diverse altre stagioni di Cobra Kai. La serie, iniziata come un’esclusiva YouTube Red, ha debuttato nel 2018 e, da allora, si è fatto strada nel cuore dei fan fino ad approdare su Netflix, per il quale è stata realizzata in esclusiva la terza stagione ed arrivando ad essere uno dei primi dieci spettacoli più visti sul servizio streaming nel 2020.

Sicuramente dovremo aspettarci scintille per questa quarta e attesissima stagione che metterà in scena la nuova guerra tra due dojo contrapposti, quello di John Kreese e quello, forse, nascente di Johnny Lawrence e Daniel Lo Russo. Il finale della terza stagione aveva lasciato i fan molto soddisfatti, anche per i cambi di rotta alcuni personaggi chiave che hanno reso la narrazione molto avvincente. Vi ricordiamo che le prime tre stagioni di Cobra Kai sono disponibili su Netflix per tutti gli abbonati.