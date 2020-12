Cobra Kai The Series Soundtrack arriva su Spotify

A solo poche settimane dalla terza stagione di Cobra Kay, Netflix e Spotify hanno fatto squadra per regalare ai fan qualcosa di speciale, una playlist dedicata alla serie di Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald: Cobra Kai The Series Soundtrack.

La terza stagione vedrà Johnny, interpretato da William Zabka, e Daniel, interpretato da Ralph Macchio, mettere da parte le loro differenze e unire le forze per battere Kreese, interpretato da Martin Kove. Prima di poterlo fare, però, dovranno affrontare alcuni vecchi fantasmi del loro passato e trovare il modo di scacciarli. Netflix e Spotify hanno creato Cobra Kai The Series Soundtrack, con brani di artisti che vanno dagli AC/DC a Chicago, da REO Speedwagon a Bruno Mars, da YUNGLUD ai Bat Fangs. Questa colonna sonora accompagnerà i fan durante la terza stagione che, come si capisce dal video promozionale, sarà ricca di flashback.

Nel mese di Agosto Jon Hurwitz ha rivelato che, potenzialmente, i fan possono aspettarsi il ritorno nella serie TV di tutti i personaggi della trilogia cinematografica, compresi i personaggi del film The Next Karate Kid. La terza stagione di Cobra Kai riprenderà all’indomani della violenta rissa tra dojo, che ha lasciato Miguel in una situazione precaria. Rendendosi conto che la rivalità è andata troppo oltre Daniel farà squadra con Johnny e tornerà a Okinawa, in Giappone. La trama della terza stagione seguirà, inoltre, l’infortunio di Miguel, l’acquisizione da parte di Kreese di Ali, dopo il riavvicinamento avuto con Johnny,e approfondirà la relazione di Johnny e Carmen. Ci saranno anche forti tensioni tra Hawk, Demetri e Kyler, mentre quest’ultimo deciderà di unirsi al Cobra Kai. Il tutto accompagnato dai brani di Cobra Kai The Series Soundtrack.

Nonostante sia emozionante per i fan di lunga data rivedere sullo schermo i propri personaggi preferiti, Jon Hurwitz ha dichiarato che, per il team di produzione di Cobra Kai, è importante che questi portino qualcosa di significativo alla narrativa generale della serie e che non siano solamente un cameo nostalgico.