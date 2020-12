Cobra Kai: diffuso il trailer della terza stagione

All’inizio di quest’anno, la serie YouTube Original Cobra Kai è arrivata su Netflix, dove ha già trovato molti più spettatori e ha guadagnato il rinnovo per un terza stagione, di cui possiamo vedere il trailer appena diffuso.

Il nuovo trailer rivela qualcosa che sembrava inimmaginabile all’All Valley Karate Tournament del 1984 e che nella nuova stagione diventerà realtà: Daniel LaRusso (interpretato da Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (interpretato da William Zabka) uniranno le forze per sconfiggere un nemico comune: John Kreese (interpretato da Martin Kove).

“La terza stagione di Cobra Kai vede tutti vacillare all’indomani della violenta rissa del liceo tra i loro dojo, che ha lasciato Miguel in condizioni precarie. Mentre Daniel cerca risposte nel suo passato e Johnny cerca la redenzione, Kreese manipola ulteriormente i suoi vulnerabili studenti con la sua visione del dominio. E’ in gioco il destino di ogni studente e di ogni maestro.”

La serie rimetterà insieme i pezzi dopo lo scioccante finale della seconda stagione. Miguel è rimasto gravemente ferito in una resa dei conti scolastica tra i dojo in competizione. Questo lascerà Johnny, che ha ceduto Cobra Kai al suo ex sensei, a combattere per il futuro di Miguel. Ma non è l’unico problema da affrontare. Molti degli studenti di Johnny e Daniel sono in prigione o in pericolo a causa di Kreese. Dovranno finalmente mettere da parte le proprie divergenze per salvare i loro allievi.

All’interno di Cobra Kai abbiamo anche tra gli interpreti Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni Decenzo (Demetri) e Peyton List (Tory).

La terza stagione della serie debutterà su Netflix a partire da Gennaio 2021.