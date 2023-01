Il regista Matt Reeves ha recentemente condiviso maggiori dettagli su come la prossima serie TV sul Pinguino avrà un collegamento con seconda parte del lungometraggio live-action di The Batman 2 con protagonista Robert Pattinson, che grazie al lavoro svolto dal regista ha dato vita a universo unico di Gotham City.

Il collegamento tra la serie TV del Pinguino e The Batman 2

Dopo il successo del primo film di The Batman, Matt Reeves sta continuando a sviluppare ulteriormente quell’universo attraverso diversi progetti spin-off. La serie sul Pinguino, con Colin Farrell che riprenderà il ruolo di Oswald Cobblepot, è uno di questi progetti.

spin-off Pinguino

Matt Reeves ha infatti sottolineato che questa serie spin-off rappresenterà un’estensione del suo universo di Gotham City e fornirà a tutti gli appassionati una prospettiva unica sui personaggi e sulla città. Più nello specifico, Matt Reeves ha rivelato il collegamento tra la serie TV del Pinguino e The Batman 2 porrà le basi per la prossima avventura di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro in The Batman 2. Secondo quanto riportato, ecco le sue parole

In realtà c’è un intero piccolo tessuto di cose che vogliamo fare, il modo in cui lo stiamo facendo con [il] Pinguino e come questo tornerà a come questo porterà al sequel, e cosa sarà quel sequel.

La parole di Colin Farrell sulla serie spin-off de Il Pinguino

Il personaggio del Pinguino sarà una parte cruciale dei piani per The Batman 2 di Reeves, e l’attore Farrell è entusiasta di riportare il personaggio sullo schermo. Infatti, sempre secondoquanto emerso, l’attore ha espresso il suo interesse per la sceneggiatura del primo episodio di The Penguin, descrivendola come “gustosa e insolita, proprio come il personaggio sulla pagina”. Ci si aspetta che nella serie vedremo momenti divertenti come l’inseguimento automobilistico tra Batman e il Pinguino, con la trama che si concentrerà sull’eccentricità e la natura esagerata del personaggio. Farrell ha anche dichiarato che la serie dovrebbe avere una durata di sei-otto ore, equivalenti a sei-otto episodi totali. La trama di The Penguin seguirà la linea del film Scarface, con il Pinguino di Farrell che diventa il signore del crimine a Gotham City.

Il primo capito di The Batman con Robert Pattinson

The Batman è un film di supereroi basato sul personaggio della DC Comics Batman. Il lungometraggio fu diretto da Matt Reeves e vede Robert Pattinson nei panni del protagonista. La trama dell’opera porta gli spettatori a seguire le origini del personaggio di Batman intento a contrastare i criminali di Gotham City, con un enfasi sulla sua crescita del personaggio nel ruolo di detective.

Il cast di The Batman di Matt Reeves vede all’opera, oltre a Robert Pattinson, vede all’opera anche Colin Farrell nelle vesti del Pinguino, Paul Dano in quelli dell’Enigmista e Zoë Kravitz nei panni della graffiante Catwoman. Il film è stato girato a Londra e a Liverpool nel 2019 e 2020, e attualmente è disponibile per la visione in streaming sulla piattaforma streaming NOW. Inoltre, nel caso vogliate avere la massima qualità possibile in termini di prestazioni audio e video, sappiate che su Amazon è disponibile l’esclusiva Comic Edition del film contenente al suo interno la versione Home Video 4k UHD del film, un poster da collezione e uno speciale volume edito da Panini Comics.