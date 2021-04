Columbia Pictures’ Aquaverse: aprirà in Thailandia il primo parco acquatico Sony

Sony Pictures aprirà Columbia Pictures’ Aquaverse, un parco a tema in Thailandia, popolato da attrazioni ispirate ad alcune delle proprietà intellettuali di Columbia Pictures come Jumanji, Ghostbusters, Men in Black e Hotel Transylvania. Il nuovo parco di divertimenti sarà un parco acquatico realizzato in collaborazione con Amazon Falls, uno sviluppatore di attrazioni thailandese e sarà il primo parco acquatico Columbia Pictures al mondo.

Columbia Pictures’ Aquaverse sarà rivolto a ospiti di tutte le età, avrà una dimensione di 14 acri (circa 8 campi da calcio) e sorgerà nella località balneare di Bangsaray, a 20 minuti da Pattaya e 90 minuti da Bangkok. L’ Aquaverse di Columbia Pictures sarà suddiviso in otto zone animate da attrazioni acquatiche e non, spettacoli dal vivo, esposizioni interattive di oggetti di scena, ricostruzioni di alcuni set iconici, ristoranti a tema e negozi tematici.

Per quel che riguarda le attrazioni, Columbia Pictures’ Aquaverse, sarà costituito da sette attrazioni principali, ognuna situata in una delle diverse aree tematiche, tratte dai vari franchise di successo.

Men in Black Thrill Rides, sarà l’attrazione più adrenalinica del parco, che includerà anche una caduta libera di 12 metri attraverso un buco nero. Ghostbusters Supernatural Experience sarà un’attrazione acquatica che farà sfrecciare i visitatori attraverso rapide, scivoli, montagne d’acqua e che culminerà con l’ingresso in una cupola d’acqua. Bad Boys Raceway trasporterà i visitatori sulle strade di Miami, per una sfida su go-kart all’interno di una tracciato illuminato da neon colorati. Jumanji Jungle Adventure ricostruirà il mondo di Jumanji attraverso scivoli acquatici che ricreeranno le atmosfere della giungla selvaggia attorno a Jaguar Mountain.

Surf’s Up in Surfer’s Paradise sarà una piscina che, grazie al doppio Flowrider permetterà ai visitatori di cavalcare le onde e rivivere le gesta dei pinguini protagonisti dell’omonimo film di animazione. Cloudy with a Chance of Meatballs Swallow Falls River Adventure, ovvero Piovono Polpette l’avventura fluviale di Swallow Marinata, sarà un’attrazione di tipo lazy river durante la quale sarà possibile incontrare i simpatici AnimaCibi di Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi. Per finire VIVO Wave Pool sarà invece una piscina a onde in grado di ospitare anche eventi musicali, DJ set e spettacoli dal vivo.

L’apertura di Columbia Pictures’ Aquaverse sarà prevista a partire da ottobre 2021, con aperture progressive e un’implementazione graduale delle attrazioni che si protrarrà fino al 2022.