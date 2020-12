Come ha fatto Die Hard a diventare un film di Natale?

Ogni anno in questo periodo, puntuale come un orologio, inizia la ormai nota discussione per determinare se Die Hard sia o meno un film di Natale.

Come se il film in sé, che rispecchia tutti i canoni dei film natalizi, non bastasse, il regista John McTiernan si è, finalmente, unito alla discussione per spiegare ai fan come Die Hard sia diventato un classico di Natale prima ancora di essere presentato al pubblico. Durante un video, pubblicato sul canale YouTube dell’American Film Institute, John Mctiernan presenta una lunga e complessa tesi su come Die Hard sia diventato il film iconico che oggi tutti conoscono, completata da una lezione di storia sulla pittura.

Il regista ha dichiarato:

Joel Silver mi ha mandato il copione tre, quattro volte. Ed era su questi orribili terroristi di sinistra che entrano nel Valhalla del capitalismo, a Los Angeles, e portano le loro armi e i loro modi malvagi e sparano alla gente solo perchè festeggiano il Natale, persone terribili, orribili. E in realtà si trattava della faccia severa dell’autorità che cercava di rimettere le cose a posto, sai? E continuavo a dire a Joel: Non voglio farlo.

Anziché fare un film sulla falsa riga di Dirty Harry, che John Mctiernan non nomina esplicitamente ma da cui sembra che Joel Silver abbia tratto ispirazione per scrivere il copione, il regista ha preso spunto da It’s a Wonderful Life e dal film Pottersville per infondere maggiormente Die Hard con lo spirito natalizio. Sembra che, confrontandosi con il produttore, John Mctiernan abbia posto delle condizioni per dirigere il film. Così nasce l’iconica scena in cui il protagonista, John McClane, interpretato da Bruce Willis, quando l’autista della limousine si scusa per non averne mai guidata una, risponde di non essere mai salito prima di allora su una limousine. È stata questa piccola modifica, che ha introdotto nel film il concetto di un eroe operaio, un eroe fuggitivo, ad aver modificato il film, introducendo una gioia che ha, in seguito, portato Die Hard a diventare un vero e proprio film di Natale.