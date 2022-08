Il campionato di calcio della Serie A riparte fra qualche giorno con la stagione 2022/2023. Gli appassionati e i tifosi delle 20 squadre che si contenderanno lo scudetto si preparano alla prima giornata di campionato, che partirà proprio ad agosto per finire poi a giugno 2023 con la 38a giornata.

Il campionato di Serie A 2022/2023 vede la partecipazione delle seguenti squadre: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana. In più, ci sono le 3 neopromosse Lecce, Cremonese e Monza.

Quest’anno, poi, ci sarà una grossa pausa da novembre 2021 a gennaio 2022 per via dei Mondiali di calcio del Qatar 2022 per cui, purtroppo, la nazionale italiana non è riuscita a qualificarsi.

In ogni caso, c’è grande attesa per il fischio d’inizio, previsto per il 13 agosto, che vedrà le tre neopromosse, Lecce, Cremonese e Monza, affrontare, rispettivamente, Inter, Fiorentina e Torino.

Dove vedere il campionato di Serie A 2022/2023

Anche quest’anno, i diritti di trasmissione dell’intero campionato sono detenuti in esclusiva da DAZN, che propone tutte le partite del campionato di calcio di Serie A nel suo pacchetto di abbonamento. Purtroppo, non è più previsto un periodo di prova gratuito, ma si può scegliere solo fra due piani, Standard da 29,99€ al mese, che offre la possibilità di registrare fino a 2 dispositivi e guardare contemporaneamente da 2 device connessi alla stessa rete, e Plus da 39,99€ al mese, che offre la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi contemporaneamente e guardare da due device anche su reti diverse.

Come vedere la serie A 2022/2023 dall’estero

Se vi trovate all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN per seguire il campionato della Serie A di Calcio 2022/2023, la soluzione è quella di adottare una VPN. Grazie ai servizi di Virtual Private Network, infatti potrete sbloccare i contenuti geolocalizzati, impostando la vostra connessione come se provenisse dall’Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato.

Abbiamo stilato per voi una top 3 delle migliori piattaforme di VPN oggi sul mercato, per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.