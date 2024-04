Non perderti l'85% e 2 mesi gratis sulla VPN pluripremiata

Se siete soliti avere a che fare con dati delicati come quelli delle carte di pagamento su vari siti e-commerce, ad esempio durante l'acquisto di prodotti, anche sulle più note piattaforme, è sempre raccomandato usare una VPN per nascondere l'indirizzo IP, affinché la protezione della vostra privacy sia garantita. Per tale motivo, vi suggeriamo di cogliere l'opportunità di un'offerta limitata che prevede uno sconto fino all'85% sull'iscrizione a Surfshark VPN, che include anche un bonus di due mesi aggiuntivi, a prescindere che scegliate l'abbonamento annuale o biennale.

Surfshark, chi dovrebbe abbonarsi?

Oltre alla funzione principale della VPN, Surfshark offre una serie di strumenti che rafforzano la tutela dell'utente contro varie minacce online. Tra questi, spicca l'opzione "Alternative ID", che permette di creare una nuova identità e un nuovo indirizzo email per le registrazioni online, salvaguardando così i dettagli personali dagli attacchi di phishing e dai data breach. Inoltre, il servizio "CleanWeb" blocca annunci, pop-up e le invasive richieste di consenso ai cookie, garantendo una navigazione più pulita e veloce.

Il pacchetto di sicurezza di Surfshark si arricchisce con un robusto sistema antivirus che scansiona i programmi a ogni download, installazione o utilizzo, proteggendo gli utenti da malware e altre minacce informatiche. Il servizio "Alert", inoltre, gioca un ruolo fondamentale avvisando l'utente nel caso in cui indirizzi email, numeri di carte di credito o documenti d'identità vengano compromessi o violati. Questa immediata notifica permette agli utenti di prendere rapide misure protettive per evitare danni maggiori.

Infine, Surfshark offre "Search", uno strumento di ricerca che fornisce risultati organici senza annunci pubblicitari o tracker. Questa funzionalità assicura non solo una maggiore privacy ma anche un'esperienza utente più gradevole, priva di interruzioni e distrazioni causate da contenuti promozionali indesiderati. Con tutte queste caratteristiche, Surfshark si conferma come una delle VPN più complete ed efficaci per chi cerca un modo che offra tanto in termini di sicurezza quanto in facilità d'uso.

