NordVPN: piani a partire da 3€ e sconti fino al 65%

Attualmente, NordVPN propone prezzi agevolati per i nuovi utenti. Una delle offerte più interessanti è quella relativa all'abbonamento biennale "Completo", che presenta un notevole sconto sul prezzo: originariamente a 14,99€ al mese, ora è disponibile a soli 5,69€ al mese, cifra che scende a circa 3€ per il piano base. Vi ricordiamo, inoltre, che il provider ha fatto il suo debutto nel settore delle eSIM con Saily, le cui informazioni le trovate nel nostro articolo dedicato.

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Innanzitutto, l'importanza della sicurezza digitale cresce incessantemente, data l’escalation di pericoli come frodi online, software dannosi e intrusioni cibernetiche. NordVPN si distingue nel campo della protezione digitale con strumenti sofisticati quali cifratura di alto livello, blindatura contro le perdite di dati DNS e un kill switch che tutela i dati anche in caso di interruzioni improvvise della VPN.

Oltre a ciò, NordVPN supera limitazioni e censure, facilitando l'accesso a materiale multimediale globale. Se desiderate fruire di serie televisive non disponibili nel vostro paese o visitare siti web altrimenti inaccessibili, NordVPN consente tale possibilità assicurando al contempo il mantenimento della privacy e dell'anonimato.

Come accennato, di recente NordVPN ha introdotto Saily, un'opzione aggiuntiva non compresa nell'offerta standard, che rappresenta un vantaggio aggiuntivo per chi viaggia spesso. Questo servizio permette di collegarsi a internet in modo sicuro, evitando di dipendere da reti Wi-Fi pubbliche, spesso poco sicure, come quelle di aeroporti, hotel e caffè, che possono essere bersagli facili per gli hacker.

