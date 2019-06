ComicsFest, 8 e 9 giugno: torna la fiera del fumetto di Verona in una veste tutta nuova

Comicsfest: 8 e 9 giugno a Verona il festival del fumetto, del cosplay e dell’entertainment. Show e artisti anche da musica, cinema, TV, libri.

La fiera del fumetto di Verona, conosciuta agli appassionati di comics come “La Sagra dei Fumetti” – la prima fiera in Italia a unire fumetti, cartoni animati, divertimento e ottimo cibo – torna anche quest’anno, sempre promossa da Think Comics, e per celebrare la sua settima edizione cambia nome “trasformandosi” in ComicsFest.

L’8 e 9 giugno, infatti, presso il Castello di Villafranca di Verona si terrà il ComicsFest e le novità proposte non si limiteranno solo al nuovo e più “istituzionale” nome. Il cuore della manifestazione rimarrà focalizzato su fumetti e cosplay i quali saranno come sempre al centro della scena, ma un maggiore spazio verrà riservato anche a tutti gli altri aspetti della cultura pop, con un programma ricco di eventi e spettacoli e che avrà come tema principale gli “Anni ‘80”.

Un inizio col botto!

E per partire subito col piede giusto, ComicsFest sarà preceduto, nella serata di venerdì 7 giugno, dal concerto Reunion degli Oliver Onions, la band dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis che proprio negli anni Settanta e Ottanta hanno firmato una pletora di sigle di serie TV e cartoni animati e colonne sonore del cinema italiano che sono a buon diritto entrate nel mito e nel cuore degli appassionati.

Quella di Verona sarà la prima tappa del loro nuovo spettacolo “…continuiamo a chiamarli Oliver Onions“ a cui i fortunati partecipanti del ComicsFest potranno avere l’occasione di assistere in anteprima, cantando a squarciagola brani ormai iconici quali “Galaxy Express 999”, “Sandokan”, “Zorro” e la mitica canzone “Dune Buggy” del film “…altrimenti ci arrabbiamo!” con Bud Spencer e Terence Hill.

Via alle danze!

Il ComicsFest vero e proprio aprirà quindi la mattina di sabato 8 giugno e ad accoglierlo il pubblico troverà Brush, la mascotte del Festival, e tutti i personaggi dei parchi a tema del territorio veronese: Prezzemolo di Gardaland, Leomonster di Leolandia e Movy di Movieland; un occhio di riguardo anche per i visitatori più piccoli. Per due giorni, grandi e piccini si ritroveranno in un parco divertimenti unico nel suo genere, tra eroi dei cartoni animati e dei fumetti, artisti, disegnatori e ospiti illustri.

Numerosi saranno gli eventi che si dipaneranno per le due giornate della fiera, intervallati da divertenti performance dal vivo. Per citarne un paio particolarmente interessanti, gli intervenuti potranno assistere a una tipica scazzottata in stile western all’italiana messa in scena da attori e stuntman professionisti e al flash mob de il Coro dei Pompieri, tributo a Bud Spencer e Terrence Hill, con la celebre canzone del film “…altrimenti ci arrabbiamo!”.

Inoltre, tra le tante attrazioni proposte, il pubblico di ComicsFest potrà partecipare anche all’avvincente escape room a tema Harry Potter appositamente creata e allestita in una stanza del castello scaligero.

Le aree del ComicsFest

Questa settima, speciale edizione del ComicsFest si amplia rispetto alle precedenti, con ben quattro aree riconoscibili dai palchi, collocati lungo il perimetro, ai piedi delle mura del castello.

Main Stage

È il palco principale, dove si svolgeranno i concerti e ben tre cosplay contest, due in più rispetto alle precedenti edizioni. Il programma vedrà numerosi mini-show, tra i quali i duetti vocali dal titolo Disney Show di Alberto Pagnotta e Luna, medley dei più famosi brani dei classici Disney. La Sagra dei Fumetti - edizione 2014

Avremo quindi il Cosplay Movie Awards, grande novità di quest’anno, una gara dedicata al mondo del cinema “classico”, creata da Think Comics in collaborazione con Movieland – The Hollywood Park. Altra novità, il Rock’ N Cosplay, dedicato al mondo della musica. Infine, domenica 9 giugno, si terrà la gara di cosplay classica, aperta a tutte le categorie, originali e non, tratte dal mondo del cinema, dei fumetti, delle serie TV. Inoltre, per la prima volta, alle premiazioni seguirà il “Meet & Greet” in cui giurati e concorrenti potranno confrontarsi personalmente.

Comic Stage

Su questo palco si alterneranno spettacoli, conferenze e lezioni speciali, oltre a incontri e interviste con i numerosi e prestigiosi ospiti del festival.

Fun Stage

Questo sarà, invece, il palco più interattivo, dove gli animatori coinvolgeranno il pubblico in giochi e scherzi di ogni genere e il divertimento sarà assicurato.

Baby Stage

È la grande novità di quest’anno, un palco a misura di bambino, tutto dedicato ai più piccoli. Numerosi gli spettacoli e gli eventi pensati per loro, dagli spettacoli de La Scienza per i bambini di Adrian Fartade, ai Meet & Greet con le mascotte dei parchi a tema del territorio. Non mancheranno le Nerd Tales di Alberto Grezzani, attore e comico, che racconta i più famosi film degli anni ’80 in forma di fiaba.

I più piccoli potranno seguire anche le lezioni di paleontologia organizzate da Movieland, legate a “Pangea”, l’attrazione novità del parco ispirata alle atmosfere di Jurassic Park, per scoprire curiosità e segreti sul mondo dei dinosauri. Infine, i bambini potranno divertirsi anche con lo show animato proposto dal parco Leolandia dove potranno cimentarsi nelle arti circensi come nel film Dumbo.

Gli ospiti del ComicsFest

Numerosi e degni di nota anche gli ospiti che interverranno a questa settima edizione del ComicsFest, provenienti dal mondo dei fumetti, della cultura e dello spettacolo. Tra questi segnaliamo Omar Fantini (comico e conduttore TV), Adrian Fartade (divulgatore scientifico), Luna (cantante), Alberto Pagnotta (imitatore noto per i suoi video su YouTube), Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay (cosplayer professionista), Leo Ortolani (icona del fumetto italiano e creatore di Rat-Man), Claudio Sciarrone (disegnatore Disney), Simone Sio Albrigi (fumettista e Youtuber), Pietro Ubaldi (doppiatore), Giorgio Vanni (cantante e autore di sigle di cartoni animati e jingle pubblicitari).

I partecipanti alla manifestazione li potranno incontrare nell’area Artist Alley. Sarà possibile, inoltre, commissionare loro un’opera personalizzata che, per il primo anno della storia della manifestazione, è possibile prenotare attraverso il sito della fiera.

ComicsFest ed Emergency

Anche quest’anno prosegue la partnership di ComicsFest con Emergency per cui, fin dalla prima edizione, viene organizzata una raccolta fondi e a cui quest’anno si affianca anche Unicef. Ogni sera, prima degli spettacoli principali del Main Stage, si terrà un’asta durante la quale il pubblico potrà aggiudicarsi le opere appositamente realizzate dagli artisti. Il devoluto raccolto andrà a sostenere il Centro di maternità di Anabah, in Afghanistan.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, orari, costi e programma completo, vi rimandiamo al sito ufficiale di ComicsFest.