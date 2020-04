Comics&Science e CNR Edizioni: l’intero catalogo a fumetti gratis in digitale

Entrati nel pieno della attuazione delle misure per la prevenzione del contagio e della diffusione del Coronavirus, anche Comics&Science e CNR Edizioni ti partecipare alle iniziative legate al #iorestoacasa e #ioleggoacasa mettendo a disposizione gratuitamente e in formato digitale l’intero catalogo dei volumi della collana, compreso il primo spillato di Leo Ortolani da tempo esaurito in formato cartaceo.

Segnaliamo che oltre quello di Leo Ortolani sono moltissimi i volumi della collana che sono ormai esauriti in forma cartacea. Sulla collana si sono avvicendati alcune delle migliore matite del panorama nazionale: Tuono Pettinato, Zerocalcare, Silver, Giuseppe Palumbo, Carmine Di Giandomenico, Federico Bertolucci e moltissimi autori di primissimo piano come Francesco Artibani, Alfredo Castelli, Licia Troisi e Giovanni Eccher.

La collana invece è nata nel 2012 da una idea di Roberto Natalini e Andrea Plazzi.

Per scaricare i volumi basterà andare su questo sito e cliccare sulle icone delle copertine per avviare il download.

Riguardo il progetto Comics&Science:

Comics&Science è molte cose: un progetto di divulgazione scientifica a fumetti sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dallo Studio Symmaceo, una collana di CNR Edizioni, una parte della programmazione culturale di Lucca Comics&Games ed un organizzatore di incontri presso i festival fumettistici e scientifici di tutta Italia. Nato nel 2012 da Roberto Natalini e Andrea Plazzi come il ciclo di incontri Lucca Comics&Science, dal 2013 ad oggi ha pubblicato volumi con storie inedite firmate dai grandi del fumetto italiano: Leo Ortolani, Tuono Pettinato, Zerocalcare, Silver, Giuseppe Palumbo, per dirne alcuni. L’obiettivo è quello di promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino.