Community: al Comic-Con i fratelli Russo presenteranno il film?

I fratelli Russo dopo il successo di Marvel's Avengers: Endgame stanno per annunciare al San Diego Comic-Con il film di Community?

I fratelli Joe ed Anthony Russo oggi sono conosciutissimi grazie al loro grande lavoro svolto con i cinecomic Marvel. Reduci dal successo di Avengers: Endgame, i due registi hanno dichiarato di volersi prendere una pausa dai supereroi per dedicarsi a qualcos’altro. E se qual “qualcos’altro” fosse il film di Community, la serie TV che li rese famosi e li fece adocchiare dai Marvel Studios proprio qualche anno fa? Alcuni criptici teaser trailer pubblicati sui loro profili social suggerirebbero sia così.

Ha avuto tutto inizio nella giornata del 10 luglio, dove sui loro canali social, Twitter ed Instagram, i due hanno pubblicato un breve video con una schermata a nero, recitante una data in giallo: “19 luglio 2019”; in sottofondo è possibile udire il lancio di Avengers: Infinity War. Possibile che i due si preparino ad annunciare un quinto film dei Vendicatori? Assodato che i due hanno deciso di prendersi una pausa è assai improbabile, e allora cosa voleva comunicare quel teaser? Più che l’oggetto di discussione, il luogo: il San Diego Comic-Con. Conferma giunta nella giornata di ieri con un teaser molto simile riportante un orario stavolta, le 11 di mattina. Ma è l’audio in sottofondo a fare la differenza: è infatti possibile ascoltare lo “Spanish Rap”, dell’episodio pilota di Community eseguito da Danny Pudi e Donald Glover.

Ci sono quindi possibilità che alle 11 del mattino di venerdì 19 luglio al San Diego Comic-Con i fratelli Joe ed Anthony Russo annuncino un film di Community?

Le probabilità sono infatti altissime: non solo i due sono diventati famosi proprio grazie ad alcuni episodi chiave della serie come quelli dedicati al paintball, capaci di mescolare sequenze action spettacolari a grandi elementi comedy, ma anche perché la serie il prossimo settembre compirà 10 anni. E come il personaggio di Abed (Danny Pudi) ricorda al pubblico dello show da tempo immemore, il percorso ideale che Community dovrebbe compiere per concludersi sarebbe quello di comporsi in sei stagioni ed un film: da qui l’hashtag #sixseasonsandamovie. Raggiunte tra mille peripezie e difficoltà (leggasi cancellazioni, salvataggio, trasferimento su altri reti, ecc.) le sei stagioni, ora mancherebbe solo il film. E qualcosa potrebbe già essersi mosso a questo proposito, visto che la versione dello “Spanish Rap” udibile nel video non è la stessa ascoltata nella serie TV? Una versione di repertorio scartata all’epoca, o una incisa apposta per l’occasione? Non rimane che aspettare i prossimi indizi per saperne di più.

Prodossa da Sony Pictures Television, Community è una serie del 2009 andata in onda su NBC, che raccontava di un gruppo di sette adulti di differente sesso, età, etnia, credo ed estrazione sociale, ritrovarsi a formare un gruppo di studio al Greendale Community College, in Colorado, scuola di quart’ordine composta da bizzarri insegnanti e studenti sopra le righe, che raccoglie tutti gli sbandati della società senza un percorso specifico nella loro vita, ritrovarsi a dover superare le reciproche differenze e diversità per raggiungere un obiettivo comune, la laurea, e ritrovarsi a migliorare come persone.

La serie completa di Community è disponibile in Italia su Amazon Prime Video.