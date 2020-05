Complete Fiction: dai produttori di Baby Driver e Shaun of the Dead, la nuova casa di produzione che collaborerà con Netflix

Complete Fiction è la nuova casa di produzione lanciata da Nira Park e Edgar Wright che, in accordo con Netflix, produrrà tre serie originali.

Sembra che il catalogo Netflix si rimpinguerà ulteriormente nel prossimo futuro con nuove proposte filmiche. La celebre piattaforma streaming sta infatti collaborando con una nuova casa di produzione di cui è stato annunciato l’imminente lancio: la neonata Complete Fiction.

Dalla produttrice di Baby Driver Nira Park e il regista Edgar Wright (Baby Driver, Hot Fuzz, Shaun of the Dead), in collaborazione con lo scrittore Joe Cornish e la produttrice Rachel Prior, verrà lanciata la nuova società di produzione cinematografica che avrà le sue sedi tra Londra e Los Angeles e di cui abbiamo già a disposizione i titoli delle serie che produrrà in accordo con Netflix.

Sebbene Complete Fiction si configurerà come una casa di produzione indipendente, ha già in cantiere tre serie originali per la piattaforma di streaming: Lockwood & Co., una serie d’azione e avventura poliziesca con elementi soprannaturali, tratta dai romanzi dello scrittore Jonathan Stroud; una trilogia horror-fantascientifica dal titolo The Murders of Molly Southbourne, anch’essa tratta da dei romanzi, stavolta a firma di Tade Thompson; ed una serie fantasy ispirata al folklore islamico, The City of Brass, dell’autrice S.A. Chakraborty.

Il lancio di Complete Fiction segna la decisione di Edgar Wright di diversificare i suoi sforzi creativi e di impiegare la prossima generazione di scrittori e registi nella produzione di film e serie TV. Wright ha perciò dichiarato:

Questo nuovo capitolo di Complete Fiction è qualcosa su cui volevo iniziare da un po ‘di tempo. Nira è il mio produttore ormai da più di 20 anni, ma noi, insieme al nostro fantastico team di amici e collaboratori di lunga data, condividiamo ancora la stessa spinta per portare storie originali sullo schermo. Complete Fiction sarà un hub dinamico per i creativi appassionati – un luogo in cui possano sentirsi incoraggiati e protetti.

La società è infatti il frutto del consolidamento di un rapporto che dura da oltre vent’anni tra Wright, Park, Cornish e Prior, i quali hanno lavorato insieme in maniere diverse alle produzioni filmiche divenute celebri negli anni (basti pensare solo a Baby Driver o Hot Fuzz). Cornish ha dichiarato infatti:

Edgar, Nira e Rachael sono stati per me come una famiglia per decenni, quindi sono elettrizzato e onorato dal fatto che ci stiamo finalmente avvicinando e mettendo un cartello sopra la nostra porta di casa.

Non resta che attendere l’uscita delle produzioni originali attualmente in produzione in collaborazione con Netflix!